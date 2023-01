Sovtaj, yon z?v pou vwayaje nan pwezi krey?l

The content originally appeared on: News Americas Now

Sovtaj pa yon bib, se yon gid pou vwayaje nan pwezi krey?l la av?k yon seri pow?m tou kout ki sanble t?t koupe ak v?s? e ki file dous nan yon langaj senp, men pwofon e ki gen yon sousi didaktik. Kidonk menm l? ot? a ap jwe ak mo yo, men l p ap f? jw?t. Chak kou-siprann se yon doum gaz. Degre refleksyon yo depase kantite v? pow?m yo. E nanm imajinasyon ot? a mare byen di ak tradisyon ou kilti ayisyen an pandan l ap f? referans ak l?t kilti.

An menm tan, Isaac konsevwa pow?t la k?m yon b?s f?jewon k ap fonn f?m, fon ak son mo yo pou kreye yon seri imaj ki touche emosyon ak sansiblite lakay lekt? a. Day? ot? a di <> (p. 21). Se yon v?s? senp, men tr? kreyatif ak pwosede liter? ke yo rele anagram nan (imaj/maji). Yon pwosede ki ent?rese pow?t (mod?n) menm jan ak lenguis. Pou ot? a ka byen jwe ak lang lan, li itilize anpil kalanbou ki mande pou pote atansyon ak sa w ap tande si t?ks la ap li, tankou :

Sovtaj se yon t?ks ki ka itilize pou atelye ekriti pwetik. Pou ot? a f? chemen an, li itilize premye pati t?ks la k?m yon s?n ekspozisyon kote non s?lman l ap montre nesesite pou pale lang lan : <> (p. 16), <> (p. 17), men tou li klarifye konsepsyon l sou pwezi mod?n nan :

