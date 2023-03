​

​

SpaceX contraint à détruire des satellites Starlink de nouvelle génération suite à des anomalies

SpaceX a récemment lancé 21 satellites Starlink de nouvelle génération, qui devaient offrir des performances nettement améliorées par rapport à la première génération. Malheureusement, des problèmes sont rapidement survenus, obligeant SpaceX à prendre la décision de détruire certains de ces satellites.

Lors de leur mise en orbite en février 2023 à bord d’une fusée Falcon 9, ces satellites de nouvelle génération, pesant environ 790 kg et capables de fournir un débit de données quatre fois supérieur, promettaient d’améliorer considérablement la connectivité Internet mondiale. De plus, ces satellites devaient permettre la communication par satellite avec des smartphones, des appareils mobiles et des véhicules.

Cependant, des anomalies ont été détectées peu après leur lancement. Les experts ont observé que les satellites « Starlink V2 Mini » ne se comportaient pas comme prévu et que leur altitude était incorrecte. Face à ces problèmes, SpaceX a confirmé que certains de ces satellites seraient délibérément détruits.

Elon Musk, le cofondateur de SpaceX, a expliqué que ces satellites utilisent de nombreuses nouvelles technologies, ce qui a pu entraîner des difficultés. En conséquence, une partie des 21 satellites seront détruits en rentrant dans l’atmosphère terrestre. Les autres satellites seront soumis à des tests approfondis avant d’être déplacés vers une orbite plus élevée.

La destruction de ces satellites représente un coût important pour SpaceX, mais l’entreprise ne peut se permettre de laisser des satellites défectueux en orbite, au risque de causer des dommages considérables à l’environnement spatial et aux autres satellites.

Le projet Starlink de SpaceX est l’un des projets technologiques les plus ambitieux de la décennie, avec pour objectif de fournir une connectivité Internet mondiale plus rapide et fiable grâce à des dizaines de milliers de satellites en orbite terrestre basse. Néanmoins, le développement rapide de Starlink soulève de nombreux défis, notamment en matière de nouvelles technologies et de processus de fabrication.

Malgré ces risques, SpaceX doit continuer d’innover pour maintenir son avance dans le secteur et faire face à la concurrence croissante d’acteurs tels qu’Amazon et son projet Kuiper. Les enjeux financiers sont considérables, et toute erreur peut coûter cher à l’entreprise. Cependant, avec une demande croissante en matière de connectivité Internet, SpaceX n’a pas d’autre choix que de relever ces défis et de répondre aux attentes des consommateurs.

En savoir plus:

Le taux de référence calculé par la BRH pour ce lundi 27 Mars 2023