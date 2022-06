Special Olympics USA Games : Pluie de m?dailles pour Ha?ti en ?quitation

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’?quitation ha?tienne brille de mille feux ? Orlando, plus pr?cis?ment au ” Special Olympics USA Games “. Alors que la presse nationale et internationale s’?ternisent sur la d?fection des membres de la d?l?gation ha?tienne, entre-temps les athl?tes de la s?lection nationale de l’?questre ?taient rest?s concentr?s sur leur sujet, ? savoir faire briller le bicolore ha?tien dans ces jeux.

Pari r?ussi pour eux, car ils ont remport? 8 m?dailles : 2 or, 1 argent, 5 bronze et 2 quatri?mes places. Dans la cat?gorie de dressage, K?tia Jean-Louis, 26 ans et native de Kenscoff, s’est empar? de la m?daille d’or. Pour le reste, Darl?ne Milord, 34 ans et originaire de Kenscoff, a glan? le bronze, Christaupher Pouloute, 20 ans et natif de P?tion-Ville, a lui aussi gagn? la m?daille bronze.

Dans la cat?gorie “English equestrian”, Ha?ti s’est empar?e de 5 m?dailles avec Valenta M?risier, 25 ans et native de Kenscoff, Clothaire Pol?nus, 36 ans et originaire de Kenscoff, Darl?ne Milord, K?tia Jean-Louis et Rose-Th?re Antoine, 24 ans et native de Tabare, ont chacun glan? une m?daille de bronze.

Signalons qu’apr?s ces 8 m?dailles gagn?es par la s?lection ha?tienne d’?quitation, Ha?ti reste encore ? participer dans les disciplines de football et athl?tisme.