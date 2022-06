Special Olympics USA Games : Six sportifs ha?tiens ont fait d?fection

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Six athl?tes dont 5 membres de l’?quipe ha?tienne de football unifi? qui participent aux <> ont abandonn? les Jeux qui se d?roulent actuellement ? Orlando. Selon le quotidien britannique, ils ?taient en Floride (USA) pour repr?senter Ha?ti ? cette comp?tition r?serv?e aux personnes ayant une d?ficience intellectuelle et physique.

La d?l?gation ha?tienne a, comme toutes les autres d?l?gations, particip? ? la c?r?monie d’ouverture, et son ?quipe de football avait ?cras? Arkansas (5-0) pour son premier match dans la comp?tition. Les athl?tes de l’?quitation et de l’athl?tisme ne sont pas en reste, puisqu’ils avaient, eux aussi, d?but? en trombe les ” Special Olympics “.

Selon qu’a rapport? le Daily Mail, citant un tweet Greg Angel : Actione Joseph Mithon, 32 ans et cinq footballeurs, Nicholson Fontilus, 20 ans ; Peter Mianovich Berlus, 19 ans; Anderson Petit-Fr?re, 18 ans; Steevenson Jacquet, 24 ans et Oriol Jean, 18 ans, ont abandonn? les Jeux et la d?l?gation ha?tienne. Ils ont ?t? vus pour la derni?re fois le 6 juin, tout en pr?cisant qu’ils avaient remis les cl?s de leur chambre et laiss? leurs affaires ? l’h?tel.

Selon un communiqu? du ” Special Olympics USA Games “, cinq des six personnes qui ont fait d?fection n’?taient pas de vrais athl?tes et l’autre personne avait une d?ficience intellectuelle.

Toujours est-il que Ha?ti, malgr? ces abandons, va continuer au ” Special Olympics USA Games “, et avec la possibilit? de briller dans les autres disciplines sportives, entre autres, l’athl?tisme et l’?quitation.