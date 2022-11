Sponsoring : Melchie Da?lle Dumornay s’engage avec Adidas et entre dans l’histoire

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

A en croire une source bien inform?e et proche de l’attaquante du Stade de Reims (France), l’?quipementier allemand, qui ?tait en concurrence avec son grand rival am?ricain (Nike) pour avoir la perle du football f?minin ha?tien, signe avec Corventina un contrat qui s’?tend sur plusieurs ann?es et Adidas souhaite vivement faire de la Grenadi?re une star plan?taire.

Avec ce nouveau contrat, Corventina rentre un peu plus dans la l?gende vu qu’elle a d?j? d?croch? pas mal de distinctions, les unes plus convoit?es que les autres, entre autres, le ballon d’or (U17), le soulier d’or (U20), meilleure jeune joueuse du dernier championnat senior de la CONCACAF tenu au Mexique, sans oublier le troph?e r?compensant la meilleure jeune footballeuse du monde des moins de 20 ans, d?cern? en 2021 par Goal.com. Les observateurs les plus avis?s voient la possibilit? pour elle de ravir un jour le fameux ballon d’or attribu? chaque ann?e par France Football.

