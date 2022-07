Staff monitored program : les engagements pris par l’Etat ha?tien envers le FMI selon le ministre Boisvert et le gouverneur Dubois

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le FMI a annonc? avoir approuv? pour Ha?ti le Staff monitored program (SMP). Selon les pr?cisions du Fonds mon?taire international, le Staff monitored program ce <>. Lors d’une conf?rence de presse le jeudi 30 juin, le ministre de l’?conomie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, a r?v?l? les engagements pris par l’?tat ha?tien envers le FMI et qui ont permis la signature de cet accord.

Selon Boisvert, le premier aspect des engagements concerne la politique budg?taire et les strat?gies ? court terme. <>, a-t-il fait savoir.

Concernant la subvention des produits p?troliers, M. Boisvert a r?v?l? qu’? l’heure actuelle le gouvernement d?pense entre 7 et 9 milliards de gourdes par mois. <>, a promis le ministre.

En ce qui concerne les subventions accord?es ? l’EDH, le ministre a indiqu? qu’? long terme le gouvernement entend changer la donne. <>, a-t-il soutenu.

Au point de vue social, a-t-il poursuivi, le gouvernement s’est engag? ? d?velopper des filets de s?curit? sociale. <>, a-t-il indiqu?.

Le ministre Boisvert a par ailleurs ?voqu? des engagements en ce qui a trait ? la gouvernance, la transparence et la reddition de comptes. <>, a garanti Michel Patrick Boisvert.

Par ailleurs, le titulaire du MEF a lou? les avantages au point de vue financier du SMP pour le pays. Selon lui, cet accord repr?sente un gage de confiance qui doit ?tre ?tabli avec les partenaires techniques et financiers en mati?re d’engagement du gouvernement ? assainir le cadre macro-?conomique et financier. De plus, a-t-il ajout?, cet accord t?moignera de la capacit? accrue du pays ? catalyser les financements externes notamment sous forme d’appui budg?taire ? court et moyen termes. <>, a expliqu? le ministre.

Le gouverneur Jean Baden Dubois s’est r?joui de l’approbation, par le FMI du SMP, qui selon lui a ?t? un travail de longue haleine. Il a fait remarquer que depuis plus de 7 ans, Ha?ti n’a jamais pu conclure un programme de surveillance des indicateurs macro-?conomiques avec le FMI. <>, a d?clar? le gouverneur de la BRH. <>, croit-il.

Jean Baden Dubois a rappel? que la politique mon?taire de la banque centrale est tr?s d?pendante du financement mon?taire. En cons?quence, le gouverneur Dubois promet de signer un pacte de gouvernance avec les autorit?s. Il a r?v?l? ?galement que la BRH a pris des engagements concernant le financement mon?taire. <>, a-t-il promis.