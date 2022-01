Staloff Tropfort, l’?me d?di?e au th??tre

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’une des figures les plus remarquables du th??tre ha?tien de ces derni?res ann?es, Staloff Tropfort, constitue la mat?rialisation la plus nette de l’adage selon lequel on n’?chappe pas ? son destin. Cadet d’une fratrie de quatre gar?ons, le petit Staloff avait pour mod?le un p?re footballeur qui r?ussissait bien au sein du Victory Football Club (d’abord comme joueur et ensuite comme entra?neur), et une m?re qui travaillait dans une manufacture. Tout porte ? croire qu’il ?tait n? pour pratiquer le foot. Comme ses fr?res, le petit gar?on savait bien manier le ballon rond.

<>, confie celui qui est connu comme un excellent com?dien, conteur et metteur en sc?ne, mais aussi photographe et animateur de radio. Sinon ses parents qui le poussaient vers les ?tudes, rien ne pr?sageait qu’il allait devenir com?dien. Aucun contact avec l’art durant toute son enfance. <>, indique Staloff.

Quand vers la fin de ses ?tudes classiques il a d?couvert le monde litt?raire et artistique, le courant allait vite passer. Il a d?couvert l’univers des livres et arpentait les biblioth?ques avec une soif d?mesur?e de se former, une envie indomptable de repousser ses limites. <>, raconte l’artiste qui se fait aussi appeler Estalove Estalove W?kl?.

Natif de Port-au-Prince, ville douce-am?re qui a forg? sa force de caract?re, Staloff ne s’est pas content? de constater le th??tre venir ? lui. Il est parti ? sa rencontre comme on chevauche ses plus grands d?sirs. Il se souvient encore avoir suivi son premier atelier de th??tre ? la biblioth?que ?toile filante de Fontamara avec Rolando ?tienne, fameux metteur en sc?ne qui va beaucoup l’inspirer. <>, conte-t-il. <>, se souvient Estalove, arborant un l?ger sourire.

<< Cela ?tant, j'ai rencontr? Pietro Varasso, un p?dagogue belge qui faisait de la recherche dans le vodou ha?tien. Avant notre rencontre, sous l'influence de Guy R?gis Junior, j'avais d?couvert Franck Fouch?, homme de th??tre ha?tien qui a ?crit l'essai <> qui invitait ? la recherche pour d?velopper un th??tre ha?tien authentique. Il me manquait d’exp?riences. Je me suis appuy? sur celles de Pietro. Aujourd’hui je vole de mes propres ailes, notamment avec ma structure de th??tre ADRECE et j’esp?re aboutir ? ce th??tre authentique >>, affirme celui qui porte un amour d?mesur? pour les pantalons courts et le <>.

Avec ADRECE, il entreprend avec ses coll?gues Miracson Saint-Val et Sasherncka Anacassis un travail de recherche sur le vodou et le th??tre ha?tien d?nomm? ethnodrame. <>, explique le metteur en sc?ne fra?chement sorti (fin 2021) d’une r?sidence ? la Cit? internationale des Arts, ? Paris.

Avec l’ethnodrame, la culture ha?tienne est pr?sente dans toutes les cr?ations de Staloff Tropfort. Et cela rel?ve, pour lui, d’un devoir. <>, soutient celui qui est p?re de deux enfants, une fille et un petit gar?on de 5 ans.

Pour Staloff Tropfort, le th??tre repr?sente un lieu o? il entreprend de se chercher, se reconstruire et dire ses souffrances. Un lieu pour prendre position. <>, confie le com?dien.

Estalove W?kl? fait partie des com?diens les plus en vue de cette g?n?ration. Il a mis en sc?ne des textes comme <>, <>, <

> ou encore <> qui ont toujours attir? l’attention. Il s’est d?j? produit dans plusieurs festivals en Ha?ti ou ? l’?tranger, comme Libert? de s?jour (France), Quatre chemins, En lisant, Kont anba ton?l en Ha?ti. ? trois reprises, soit en 2015, 2018 et en 2021 il est all? en stage au Conservatoire royal de Li?ge (Belgique). Celui qui a pour mod?les Mich?le Lemoine, Guy R?gis Junior, Pietro Varasso ou encore Jimmy Jean Louis pense que le th??tre ha?tien est en pleine effervescence depuis quelques ann?es. Mais il croit que l’?tat ha?tien doit se mobiliser pour assurer l’avenir du th??tre. <>, soutient-il.

? la question de savoir si les humoristes sur les r?seaux sociaux peuvent nuire ? l’avenir du th??tre et des com?diens en Ha?ti, Staloff Tropfort se veut rassurant. <>, r?pond-il. <>, ajoute-t-il avec humour.