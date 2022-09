The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ceux qui n’ont pas ?cout? le titre <> qui figure sur le double album du rappeur D-Fi Pow?t Rev?lte, <>, ou encore l’album <> du label Evazyon Mizik, ignoraient qui est Stan jusqu’au carton de <>, l’un des morceaux de son dernier EP <>, sorti le 31 juillet 2022.

Des extraits de sa chanson ont ?t? repris, r?adapt?s au drill, et mim?s sur les r?seaux sociaux dont TikTok. Une vid?o montrant une bande ? pied chantant <> est m?me devenue virale. <> ! Des captions pareils pleuvent et peuplent la Toile. M?me sans le chercher, Stan et <> arrivent ? vos oreilles et sous vos yeux.

Son vrai nom est Stanley Deronette. Actuellement, dire qu’il a le vent en poupe, est un doux euph?misme. Ce succ?s du jeune chanteur du label Evazyon Mizik mis sur pied par le Pow?t Rev?lte dans sa zone de r?sidence ? Castro, situ?e non loin de Ma?s-G?t?, arrive environ un an apr?s son arrestation par la Police Nationale d’Ha?ti, le 28 ao?t 2021, ? Delmas 75, lors d’une op?ration men?e par la PNH.

Aujourd’hui, plus d’un diraient qu’il n’y a pas de meilleure fa?on pour Stan de tirer un trait sur ce malheureux incident qui l’avait conduit, apr?s plus de quinze jours de d?tention au commissariat de Delmas 33, au P?nitencier national.

Environ un an plus tard, le petit prot?g? de l’interpr?te de <> se lance officiellement dans l’industrie musicale ha?tienne dans la peau d’un artiste solo. Un d?but digne de faire des envieux, gr?ce ? cet EP (Extended Play) qui le d?crit en <> (Black and White). Stan est en noir et blanc devant ce public qu’il essaie de s’attirer sans pour autant surfer sur cet ?pisode sombre de sa vie pour r?colter ? pr?sent des lauriers. A l’annonce de ce projet quelques mois plus t?t, un titre pareil, dans une certaine mesure, laissait entendre qu’il allait exprimer ? la fois ses joies et ses peines. Tout comme retourner sur son s?jour angoissant derri?re les barreaux. Bien au contraire. <> vous conduit plut?t dans les m?andres de la vie d’un homme amoureux.

?prouver de l’amour pour quelqu’un et avoir le coeur bris? (Y?swa 2.0). ?tre meurtri, bris? et se sentir vide ? cause de cette mauvaise exp?rience (Zonbi). ?tre pr?t ? tenter sa chance avec quelqu’un d’autre (M pare). Tomber sur une nouvelle personne et vivre un amour fou au point de vouloir ? tout prix qu’il soit le dernier et la bonne cette fois (Epi w souri/D?nye Lanmou). Faire au final sa demande en mariage (M pwom?t ou).

A travers la plume de D-Fi, qui s’est d?tach? de son registre habituel pour ?crire les sept titres de << <>, la voix suave de Stan fait d?couvrir cette r?alit? v?cue au moins une fois par quelqu’un dans sa vie.

Si l’artiste se fait encore rare dans ses parutions ? travers les m?dias, des vid?os et son schedule partag?s sur les r?seaux sociaux par les membres de son staff montrent que certains prometteurs se mettent d?j? aux pas. A Port-au-Prince et dans des villes de province (Cap, Fort-Libert?, 2 septembre ; Saint-Marc, 3 et 24 septembre ; Gona?ves, 3 et 17 septembre ; Liancourt, 17 octobre ; Cap-Ha?tien, 22 octobre) et ? Santo Domingo, les 1er et 13 novembre. Dans la capitale ha?tienne, les plus grands rendez-vous sont ? House of Beer pour le concert Black and White le 18 septembre ainsi qu’? Henfraza, le 22 octobre prochain.

Stan pare. L ap tann nou.

<> (Lyrics)

Tan pase

K? k te brize yo repare

Tout doul? mwen yo efase

Wi mwen ka di mwen prepare

Pa paske m an mank

Tout dlo je y? yo tounen lank

Pou yon pi b?l istwa lanmou

On pi b?l istwa lanmou

-Refren-

M vini pou m f? gran so a

Sa tante m

(M pare)

M pa p? w ank?

(Lanmou)

M pa p? w ank?

(Lanmou)

M ap louvri k? m pou m ba w antre

Sa tante m

(M pare)

M pa p? w ank? lanmou

M pa p? w ank? lanmou

Fl? yo fleri

Lavi a reprann tout dwa li

Maladi s?l lanmou k geri

Mwen pliye anba pouvwa li

M pare pou m bay

Tout sa m ta renmen resevwa

Kite m chante yon l?t istwa

Chante yon l?t istwa

-Refren-

M vini pou m f? gran so a

Sa tante m

(M pare)

M pa p? w ank?

(Lanmou)

M pa p? w ank?

(Lanmou)

M ap louvri k? m pou m ba w antre

Sa tante m

(M pare)

M pa p? w ank? lanmou

M pa p? w ank? lanmou

Menmsi 2 montay p ap jam? kwaze

Mwen rete kw? 2 k? ka kontre

Bon moun yo nan bon moman an

B?l istwa pou n rakonte

Menmsi 2 montay p ap jam? kwaze

Men mwen rete kw? 2 k? ka kontre

Bon moun nan bon moman an

B?l istwa pou’n rakonte

Tankou yon feniks, mwen ren?t

Flanm ki anndan mwen an ravive

(Flanm ki anndan mwen an ravive)

M pare pou m rek?manse renmen n?t

Se s?l lanmou ki bay lavi vre

(Se s?l lanmou ki bay lavi vre)

M vini pou m f? gran so a

Sa tante m

(M pare)

M pa p? w ank?

(Lanmou)

M pa p? w ank?

(Lanmou)

M’ ap louvri k? m pou m ba w antre

Sa tante m

(M pare)

M pa p? w ank? lanmou

M pa p? w ank? lanmou

Menmsi 2 montay p ap jam? kwaze

Mw rete kw? 2 k? ka kontre

Bon moun nan bon moman an

B?l istwa pou n rakonte

Menmsi 2 montay p ap jam? kwaze

Men mwen rete kw? 2 k? ka kontre

Bon moun nan bon moman an

B?l istwa pou’n rakonte