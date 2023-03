​

​

Starlink maintenant disponible en Haïti.

Port-au-Prince, Haïti – SpaceX a annoncé que son service de connexion Internet par satellite, Starlink, est désormais disponible en Haïti. Un tweet publié sur le compte officiel de SpaceX à 8h03 PM ce 22 mars 2023 a confirmé la nouvelle.

Le déploiement de Starlink en Haïti devrait permettre aux utilisateurs d’accéder à des services Internet haut débit et fiables, même dans les zones reculées ou mal desservies par les réseaux terrestres.

Haïti est l’un des pays les plus pauvres du monde, avec un accès limité à Internet pour sa population de plus de 11 millions d’habitants. Selon les données de la Banque mondiale, moins de 15% de la population haïtienne a accès à Internet.

Le lancement de Starlink en Haïti pourrait aider à combler ce manque et à fournir un accès plus large et plus fiable à Internet aux Haïtiens, en particulier dans les zones rurales et isolées.

Le déploiement de Starlink en Haïti est également une bonne nouvelle pour les entreprises qui cherchent à investir dans le pays. Une connexion Internet fiable et rapide est essentielle pour les entreprises qui cherchent à se développer et à atteindre de nouveaux marchés.

Cependant, le coût de l’abonnement à Starlink reste un point d’interrogation pour beaucoup d’Haïtiens, dont le revenu moyen est d’environ 2 dollars par jour.

Malgré cela, l’arrivée de Starlink en Haïti est une étape importante pour le développement de l’Internet dans le pays. Espérons que la présence de Starlink en Haiti ouvrira la voie à d’autres initiatives pour améliorer l’accès à l’Internet et stimuler le développement économique en Haïti.



