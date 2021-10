Subvention des produits petroliers: l’Etat a perdu plus de 30 milliards de gourdes

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’Etat a perdu plus de 30 milliards de gourdes au cours de l’exercice precedent dans la subvention des produits petroliers, a annonce le ministre de l’Economie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, lors du lancement des travaux d’elaboration du <>, lundi 18 octobre 2021. <>, a souligne le grand argentier de la Republique, qui craint un niveau de subvention a cause de l’augmentation des prix des produits petroliers sur le marche international.

<>, a dit Michel Patrick Boisvert, qui a evoque les difficultes du Tresor public pour payer la facture petroliere. <>, a affirme le ministre.

<>, a detaille le ministre de l’Economie et des Finances alors que le marche fait face a des penuries provoquees par les retards de commandes et l’insecurite qui affecte les operations des terminaux petroliers et les transporteurs de produits petroliers.

La capacite de stockage du pays est de 800 000 barils de produits petroliers (diesel, jet fuel et gazoline). Chaque 15 jours et plus, l’Etat mobilise un peu plus de 40 millions de dollars americains pour fournir en general un peu plus de 400 000 barils de produits, soit la moitie de la capacite de stockage. Le monopole de l’importation des produits petroliers detenu par l’Etat fait debat. Au niveau du secteur, certains ont soutenu et soutiennent encore aujourd’hui l’idee que l’Etat se retire de ce casse-tete et laisse aux compagnies d’organiser les appels d’offres pour s’alimenter. L’Etat pourrait se concentrer sur les efforts afin de collecter ses taxes. <>, a confie une source proche du secteur.

Le president Jovenel Moise, de son vivant, avait apostrophe les compagnies petrolieres et vante le contrat avec un nouveau fournisseur. L’Etat a au des differents avec cette compagnie, Preble Rish Haiti qui a gagne le proces intente a l’Etat devant un tribunal aux USA.