Succès de la première édition de MIH Expo à Port-au-Prince

Première édition de MIH Expo : un succès retentissant au Centre de Convention de El Rancho.

La première édition de MIH Expo, organisée le samedi 13 juillet 2024 au Centre de convention de El Rancho par EGM Strategy & Management, a connu un succès éclatant. Des milliers de personnes se sont rendues à cet événement, marquant ainsi son importance et son attrait pour le public haïtien.

Emmanuel Grégory Morissette, Coordonnateur Général de MIH Expo, a exprimé sa satisfaction lors d’une interview avec Juno7 après la clôture de l’événement. “Ça été une réussite. Nous avons cumulé plus de 2700 participants sur la journée et il y avait 71 entreprises participantes. Je pense que c’est un bon bilan. L’année prochaine nous allons améliorer pour réaliser cette activité sur deux jours”, a-t-il déclaré.

M. Morissette a également souligné que les objectifs fixés pour cette première édition ont été atteints, tout en reconnaissant qu’il y a des aspects à améliorer pour rendre l’événement encore plus satisfaisant pour les participants. Les feedbacks ont été largement positifs avant, pendant et après l’événement, les participants ont exprimé leur contentement au micro de Maxime Louissant, reporter de Juno7.

Le coordonnateur général a profité de l’occasion pour remercier les trois sponsors officiels, Brana, La Couronne et Barbancourt, ainsi que les principaux partenaires, le Ministère du Commerce et l’Association des Industries d’Haïti (ADIH). Il a également exprimé sa gratitude envers tous les autres sponsors et partenaires qui ont contribué au succès de l’événement.

En conclusion, Emmanuel Grégory Morissette a remercié le public, les exposants et tous ceux qui ont travaillé à la réussite de cet événement. “Si on a un meilleur environnement, un meilleur climat, on peut aller plus loin pour réaliser une telle activité à Port-au-Prince ou dans des villes de province”, a-t-il ajouté.

Il est à noter que lors de cette édition, le Premier ministre Garry Conille, le ministre du commerce James Monazard, le conseiller présidentiel Lesly Voltaire, ainsi que d’autres personnalités et membres du gouvernement étaient présents, soulignant l’importance de cet événement pour le développement économique et industriel du pays.

