Sud : Apr?s cinq jours de blocage, le commissaire du gouvernement Ronald Richemond demande une tr?ve

Selon lui, il faut une tr?ve pour que la population puisse se ravitailler pendant le weekend. Aussi pour donner du temps ? l’?tat d’apporter des r?ponses aux revendications des protestataires. Permettre ? la police et la justice de pouvoir traquer les bandits qui sont venus dans la ville pour faire du d?sordre. En effet, le chef du parquet a inform? qu’alors que la population fait passer ses revendications, des membres de gangs de Martissant, de 400 Mawozo et du groupe dirig? par Krisla sont entr?s dans la ville pour semer la pagaille. Certains d’entre eux sont recherch?s par la police dans le d?partement depuis le ph?nom?ne <> de 2019. Ils ont pill? mardi dernier la Caritas des Cayes, des conteneurs et des magasins dans le centre-ville des Cayes, selon les propos du commissaire du gouvernement.

