Sud : la PNH nie avoir tu? deux personnes par balle lors de la deuxi?me journ?e de protestation

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

En ce qui concerne la mort de Woodler M?sidor, Daniel Comp?re a fait savoir que le Service d?partemental de la police administrative (SDPA) a analys? son cadavre et n’a pas retrouv? des projectiles dans son corps sans vie. S’agissant de Fernio No?l, le DDS de la PNH a laiss? entendre qu’il n’y avait pas d’intervention polici?re dans sa zone lorsqu’il a re?u les projectiles. Daniel Comp?re a profit? de l’occasion pour ajouter qu’une enqu?te sera ouverte pour d?terminer les vraies causes de la mort de Fernio No?l.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.