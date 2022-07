Sumfest est de retour avec la star Omah Lay

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Contact? par Ticket Magazine, Harry Luc, l’un des organisateurs du festival, a indiqu? que les pr?paratifs vont bon train en ce qui concerne les aspects logistiques et administratifs. <>, a-t-il fait savoir lors d’une entrevue ce jeudi. Harry Luc a ?galement assur? que les organisateurs sont bien conscients de la situation s?curitaire du pays, marqu? notamment par des affrontements de gangs arm?s ? Cit? Soleil et des protestations contre la p?nurie du carburant. <>, soutient-il.

Sur le plan administratif, le PDG de Handz-Up Group a indiqu? que les organisateurs sont en contacts avec les agents des diff?rents groupes et artistes qui vont performer. <>, a-t-il renforc?.

Le c?l?bre chanteur d’afro-beat nig?rian Omah Lay sera pour la premi?re fois en Ha?ti lors de cette ?dition de Sumfest. L’interpr?te de <> partagera la sc?ne avec Nu Look, Enposib, Ka?, Krey?l La, Ekip, Boukman Eksperyans, Roody Roodboy, Baky, Izolan, Steves J. Bryan, Kenny, Bourik The Latalay, Danola, Vanessa Desir?, Mr Zom?, Pierre Jean, NGmix & Vaglavi, Bullet et PDous, Tony Mix, Valmix, BMix et Afriken, Andy Beats, Ted Bounce, DJ K9, Mr Smoke, DJ Queen, DJ Hot, DJ Colmix et DJ Nos.