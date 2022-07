Sumfest : tout bagay pare !

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Tout est fin pr?t pour le grand retour de Sumfest ce 31 juillet. Plusieurs artistes ont d?j? publi? des mini-vid?os pour assurer au public qu’ils seront l?. Selon Harry Luc, l’un des organisateurs de l’?v?nement, contact? par Ticket le vendredi 29 juillet, il ne manque que les festivaliers. Le promoteur a soulign? que, pour l’heure, on est en train de mettre les derni?res touches avant le jour-j. <>, a fait savoir Harry Luc.

Alors que certains se pr?occupent de l’aspect s?curitaire du festival, Harry Luc se veut rassurant. <>, a-t-il assur?.

Harry Luc a soulign? que rien n’a chang? en ce qui concerne le line-up. Selon lui, tous les groupes et artistes ont confirm? leur participation. Certains ont m?me pu r?clamer leur pass. <>, a-t-il argu?.

Cette ann?e, les organisateurs ont voulu innover en invitant un artiste ?tranger au festival. Il s’agit du chanteur nig?rian Omah Lay qui est arriv? en Ha?ti ce samedi 30 juillet. Nu Look, Enposib, Ka?, Krey?l La, Ekip, Boukman Eksperyans, Roody Roodboy, Baky, Izolan, Steves J. Bryan, Kenny, Bourik The Latalay, Danola, Vanessa Desir?, Mr Zom?, Pierre Jean, NGmix & Vaglavi, Bullet et PDous, Tony Mix, Valmix, BMix et Afriken, Andy Beats, Ted Bounce, DJ K9, Mr Smoke, DJ Queen, DJ Hot, DJ Colmix et DJ Nos vont compl?ter le line-up.