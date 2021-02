Tom Brady, un peu plus entré dans la légende de la NFL après son 7e Super Bowl remporté dimanche avec Tampa Bay contre Kansas City (31-9), a refusé de le comparer aux six autres glanés en vingt ans avec New England. La superstar du foot américain, inoxydable et toujours au sommet à 43 ans, disputait sa dixième finale, la première avec les Buccaneers, qu’il a rejoints l’été dernier. Et ce succès était considéré par certains médias comme le plus abouti de tous.