Supercoupe d’Espagne: après un match de fou face à l’Atlético, le Real file en finale

Supercoupe d’Espagne: après un match de fou, le Real Madrid remporte le derby face à l’Atlético Madrid et file en finale.

Le Real Madrid a validé son billet pour la grande finale de la Supercoupe d’Espagne qui se déroule en Arabie-Saoudite. Le club Madrilène lors d’un match de fou le mercredi 10 janvier face à l’Atlético Madrid a finalement remporté la victoire (5-3, a.p.). La maison blanche attend le vainqueur de la rencontre Osasuna face au FC Barcelone qui aura lieu cet après-midi à 2 heures.

En effet, ce derby Madrilène a respecté son rang en offrant de très beaux spectacles en Arabie-Saoudite. Chaque équipe menait au score pendant la rencontre où tout s’est joué en prolongation.Dès la 6’ minute de jeu, l’équipe de Diego Simeone a ouvert le score grâce à Mario Hermoso sous une passe de Antoine Griezmann.

14 minutes plus tard, Luka Modrić a bien servi le défenseur Antonio Rüdiger qui a permis au Real Madrid de revenir dans le match. La maison blanche va même prendre l’avantage à la 29’ minute de jeu grâce à Ferland Mendy avant que Griezmann double la mise pour son équipe pour mettre la rencontre à égalité (2-2).

En l’espace de 45 minutes, les deux équipes ont gratifié le public d’une très bonne prestation, quatre buts ont été marqués. Cette situation laissait à penser que la deuxième partie de la rencontre promettait beaucoup de suspens. Ce qui était le cas.

Au retour des vestiaires, les deux équipes ont fait rouler le ballon sans jamais retrouver le chemin des filets pendant 32 minutes. Le déclic allait venir à la 78’ après une ouverture aérienne que Kepa, gêné dans les airs par Alvaro Morata, a mal négocié. Antonio Rüdiger qui était devant le gardien Madrilène sur cette action a marqué contre son camp sur cette action.

À 3-2, l’avantage était du côté des colchoneros qui pensaient avoir tout gagné mais Dani Carvajal arrache l’égalisation à la 85’ au bout d’une superbe action initiée par le brésilien Vinicius et continuée par Jude Bellingham. À 3-3, le Real Madrid pouvait respirer et même espérer une victoire à l’arraché. Mais les 90 minutes sont terminées sur le score de 3-3 avant que la qualification ne se joue en prolongation.

Dans les prolongations, le Real Madrid a montré plus de volonté face à son rival qui a montré des pépins physiques. Les Merengue ont fait trembler les filets des Colchoneros à deux reprises. Dans un premier temps sur un centre de Diaz et une tête de l’entrant Joselu (4-3, 116e) et dans un second moment sur le contre de Brahim Diaz qui a envoyé le ballon dans la cage vide après que le gardien Oblak est monté dans la surface adverse sur un ultime corner et n’a pas eu le temps de retourner dans sa cage.

Cette victoire permet aux hommes de Carlo Ancelotti d’être de nouveau en finale de la compétition comme lors des deux précédentes éditions. Les Madrilènes peuvent retrouver le FC Barcelone en cas de qualification du club barcelonais face à Osasuna à 2 heures de l’après-midi (heure haïtienne).

