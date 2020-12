Les demi-finales de la Supercoupe d’Espagne opposeront le mois prochain le Real Madrid à l’Athletic Bilbao et Barcelone à la Real Sociedad, a annoncé jeudi la Fédération espagnole. Le Real, tenant du titre et champion d’Espagne, affrontera Bilbao à Malaga le 14 janvier et le Barça défiera la Real Sociedad, le lendemain à Cordoue. La finale aura également lieu en Andalousie le 17 janvier à Séville. La dernière Supercoupe d’Espagne, la première avec ce format à quatre équ…