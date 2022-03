Supplantee (6-0) par les USA, l’equipe feminine d’Haiti rate la Coupe du Monde U20

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Pour ce duel decisif, la selectionneuse des U20 d’Haiti, a opte pour un XI de depart ultra-defensif avec : Madelina Fleuriot (GK); Rose Pierreline France, Maudeline Moryl, Estericove Joseph (cap), Jenny Flore Desmarattes; Mirlene Dorce, Gaelle Dumas, Rose-Alya Marcellus; Valentina Ornis, Dayana Pierre-Louis et Florsie-Love Darlina Joseph. Consequence immediate, Haiti n’a encaisse qu’un but a la mi-temps, inscrit par Emily Masson (8e), et ce bien qu’elle ait ete dominee dans tous les compartiments du terrain par la selection americaine.

Avant la pause, le VAR avait annule un suppose penalty en faveur des Americaines. Mise en evidence a maintes reprises, le dernier rempart de la selection feminine haitienne, Madelina Fleuriot, a du sortir trois arrets spectaculaires pour empecher a l’equipe aux bannieres etoilees d’alourdir le score. On en reste la a (1-0) pour les Americaines a la mi-temps.

Si le systeme mise en place par le staff technique haitien, a permis aux jeunes Grenadieres de faire illusion durant les 45 premieres minutes de jeu, dans le second acte, les Americaines ont fait sauter le verrou en inscrivant cinq buts et marquant au passage un penalty.

Alyssa Thompson (50e, 2-0) a marque le deuxieme but des Americaines qui allaient beneficier d’un nouveau penalty dans la partie. L’attaquante des USA a envoye dans les airs sa tentative. Huit minutes apres l’heure de jeu, Simone Jackson (68e, 3-0) a plante un troisieme but a la defense haitienne.

Malgre quelques agustements tactiques, Jenny Flore Desmarattes remplacee par Rose Bertude Rosainvil, Dayana Pierre-Louis qui a laisse sa place pour Chloe Joseph et Rose-Alya Marcellus qui cede sa place Ginette Aristil, Haiti n’a pu eviter le pire. En effet, Talia Della Peruta (78e, 4-0) ne fait que corser l’addition, bien imitee par Avery Patterson (87e, 5-0), et c’est Michelle Cooper, durant les arrets de jeu, qui allait donner le coup de grace, en inscrivant le sixieme et dernier but de la rencontre.

Quasiment inexistant tout au long de la rencontre, Haiti n’a cree aucune grosse occasion de but, aucun corner et n’a cadre qu’un tir durant les arrets de jeu. Sans surprise, les jeunes Grenadieres, face a la machine que represente l’equipe americaine, a pris la porte de sortie du championnat de CONCACAF feminin U20, en quart de finale, en se faisant battre (6-0) par l’equipe entrainee par Tracey Kevins.

L’histoire retiendra qu’apres quinze jours de preparation au Centre Sport pour l’Espoir Haiti, l’equipe feminine U20 d’Haiti, avait difficilement battu Cuba (2-1) et concede deux nuls face a Guatemala (1-1) et Jamaique (0-0) pour prendre la deuxieme place du groupe F, vainqueur de Guyana (2-1) en huitieme de finale avant de se faire humilier (6-0) par les USA en quart de finale.

L’absence des cadres comme Melchie Daelle Dumornay (Reims, France), Milan Pierre Jerome (UMA, USA), Dougenie Tabita Joseph et Bethina Petit-Frere (Stade Brestois 29, France), aura goutee chere a l’equipe feminine haitienne, soumise a une preparation qui laisse a desirer.

Le saviez-vous ?

En 2018, Haiti apres avoir fait nul (1-1) face a USA, avait battu le Canada (1-0) grace a un but de Sherly Jeudy pour se hisser en phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA, tenue en France et en 2020, Haiti avait rate sur le fil la qualification a la Coupe du Monde, apres son match nul (1-1) face a Mexique qui allait se qualifier aux tirs au but. Avec 14 buts, Melchie Daelle Dumornay, dite Corventina, avait rafle le soulier d’or, trophee recompensant, la meilleure buteuse de la competition.