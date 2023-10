Sur plus de 1 000 applicants du monde entier, Kichemy Dorcéna fait partie des 40 boursiers du Berea College aux États-Unis

​

​

Sur plus de 1 000 applicants du monde entier, l’haïtien Kichemy Dorcéna fait partie des 40 boursiers du Berea College aux États-Unis.

L’haïtien Kichemy Dorcéna fait partie des boursiers du Berea College aux États-Unis. Le jeune compatriote de 20 ans, originaire de la commune de Delmas, a été sélectionné parmi les 40 admis sur plus de 1 000 jeunes qui ont appliqué à travers le monde. L’ancien élève des Pères Salésiens (Collège Dominique Savio) qui a fait choix des sciences informatiques et de l’économie a accordé une interview exclusive à Juno7 pour parler de son parcours, du programme de bourses d’études et de ses différents projets.

“Quand j’ai reçu mon admission, j’étais l’homme le plus heureux du monde. Je me suis dit que je vais enfin vivre mon rêve. Les jours s’approchaient pour mon départ, mais un autre sentiment grandissait en moi –j’étais triste. J’étais pas épanoui par le sentiment de laisser tout derrière moi, même ma famille, plus précisément ma mère que j’aime tant, pour vivre une autre vie complètement différente avec de nouvelles personnes”, a expliqué Kichemy Dorcéna à Juno7.

Malgré cette tristesse, le jeune compatriote est conscient qu’il doit être content afin de poursuivre son rêve. “En même temps, je ressentais un sentiment de joie, pas parce que que je vais voyager, mais parce que j’aurai la possibilité de recevoir toutes les ressources dont j’ai besoin pour faire un changement dans ma communauté”, a-t-il ajouté.

Où tout a commencé pour arriver aux États-Unis

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, Kichemy Dorcéna est né à Delmas, une commune du département de l’Ouest. Mais, ce jeune issu d’une famille chrétienne, auprès de ses 3 frères et 2 sœurs, a grandi dans un ghetto appelé Desermithe qui se trouve dans la commune de Pétion-ville.

Très modeste, Kichemy a toujours été un rude travailleur. Depuis l’âge de 13 ans, il était déjà entrepreneur. Il avait fondé un cybercafé digital afin d’aider les élèves de sa classe à imprimer des documents à distance et de les récupérer le jour suivant, a-t-il dit pour montrer son dynamisme depuis son enfance.

Accroché à des bourses d’études, le jeune Kichemy est toujours branché pour découvrir les nouvelles opportunités après les études classiques. Son attention et son intelligence ont porté fruit. Lors de cette entrevue, il revient sur le chemin qu’il a parcouru pour arriver jusqu’à Berea College. “Ça, c’est du lourd. J’ai entamé le processus d’admission quand j’allais entrer en classe de NS4 après avoir découvert que je pourrais obtenir une bourse complète grâce au “Program for the Advancement of Young Scholars” de la Fondation Hector”, a-t-il déclaré.

“En toute honnêteté, depuis la 1ère année jusqu’au NS4, je n’ai jamais été le 1er de ma classe ni obtenu une moyenne de 9. Pourtant, je faisais toujours en sorte d’avoir une moyenne plus ou moins excellente et une place qui montre que je suis parmi les meilleurs de la classe. Deuxièmement, l’anglais est une obligation. Tu dois avoir un bon niveau en Anglais. Pas besoin d’être parfait, car je ne l’étais pas. Le pourquoi? Tu vas apprendre en Anglais et tu dois passer un test pour prouver ton niveau. Les tests les plus populaires sont le “Duonlingo English Test” et le “TOEFL”. Tu peux les passer en Haïti. Il y aussi le SAT qui teste ton niveau de Maths et Anglais. Certaines universités le demandent, d’autres pas. Troisièmement, les activités extra scolaires et les prix que t’as reçus”, poursuit le jeune boursier.

Kichemy a appliqué une première fois en Novembre 2021, ça n’avait pas marché. Il a appliqué à nouveau en Janvier 2022 quand il était toujours en NS4, ça n’avait pas marché. Il a pris le temps de modifier son application et appliquer à nouveau en Octobre 2022. Il a reçu son admission en Décembre 2022. En février 2023, il a commencé son boulot à la Digicel, quelques mois plus tard il a reçu son visa et en Août 2023 il a quitté le pays, a-t-il détaillé.

Ses projets d’avenir

Actuellement, Kichemy Dorcéna est en train de faire deux licences au Berea College: une en sciences informatiques et l’autre en économie. “Depuis mon jeune âge j’ai été passionné par la technologie et la finance. J’ai eu des expériences dans ces deux domaines. Je pense que dans le futur j’aimerais travailler dans la “FinTech”.

Le jeune haïtien a plusieurs objectifs en tête. “Pour le moment, mes objectifs sont les suivants: rendre les personnes qui m’ont supporté fières de moi, être enfin libre financièrement et aider ma famille, contribuer au développement technologique et économique de ma communauté en Haïti.”, a-t-il lâché.

Toutefois, il compte créer l’année prochaine une chaîne YouTube afin d’expliquer en créole aux internautes les détails sur le processus d’application. “Par contre si quelqu’un comprend l’anglais, il n’a qu’à faire des recherches sur YouTube pour savoir comment appliquer à l’université que je fréquente. Là-bas Il y a un tas de vidéos concernant le processus d’application”, a-t-il souligné.

Kichemy Dorcéna invite les gens notamment les jeunes à toujours essayer malgré des cas d’échecs. “Un message serait de toujours essayer. Ne jamais dire que tu peux pas sans même tenter votre chance”, a-t-il conclu.

Zoom sur le Berea College

Berea College est un établissement d’enseignement supérieur situé à Berea, Kentucky, aux États-Unis. Fondée en 1855, il était la première université dans le sud Américain à avoir adopté la mixité et l’intégration raciale. Berea ne charge pas des frais de scolarité, et chaque étudiant admis bénéficie d’une bourse de quatre ans qui couvre toute la durée de scolarité. Berea College offre des diplômes de licences en plusieurs spécialités. On y trouve des étudiants qui sont originaires de 46 États américains et 58 pays au monde. Presque un tiers des étudiants font partie des minorités ou sont des étrangers.

A lire aussi :

Le taux de référence calculé par la BRH pour ce mercredi 18 Octobre 2023