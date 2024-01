Suspension du programme humanitaire du gouvernement canadien

​

Le gouvernement canadien a suspendu son programme humanitaire.

Dans un communiqué en date du 30 décembre 2023, l’immigration canadienne a annoncé la suspension du programme humanitaire désigné aux ressortissants Colombiens, Haïtiens et Vénézuéliens. Dans ce communiqué, il est indiqué que le quota de demandes pour combler les places disponibles a été atteint et les demandes qui ont été reçues sont en cours d’évaluation.

Toutefois, l’immigration canadienne précise que si le gouvernement canadien recommence à accepter des demandes, la page désignée pour le programme visant à accueillir 11.000 personnes ayant de la famille au Canada sera actualisée.

À rappeler que le 17 novembre 2023, le gouvernement canadien avait annoncé le lancement du processus d’accueil de 11 000 immigrants en provenance de Colombie, d’Haïti et du Venezuela, dans le but de poursuivre les efforts humanitaires en faveur de la population du continent américain. Selon le gouvernement canadien, les candidats doivent être des membres de la famille de citoyens canadiens ou de résidents permanents et ces derniers doivent accepter de les soutenir financièrement pendant un an.

