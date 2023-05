T-Ansyto annonce la sortie de trois nouveaux EP pour l’année 2023

​

​

Le chanteur haïtien T-Ansyto dévoile les titres de ses trois prochains EP.

Bonne nouvelle pour les fans du chanteur, auteur-compositeur et producteur Hantz Mercier Junior dit T-Ansyto. Le très talentueux artiste haïtien vient d’annoncer à travers un communiqué de presse la sortie de trois EP de Trap Konpa pour l’année 2023.

Ces trois nouveaux EP sont intitulés Enèji, Limyè et Fòs. S’il n’a pas fourni de détails concernant la sortie des deux derniers, T-Ansyto a néanmoins révélé que le EP « Enèji » sera disponible à partir du 21 mai 2023 sur toutes les plateformes de streaming.

T-Ansyto s’est dit extrêmement heureux de présenter ces trois nouveaux EP à ses fans. « Chacun d’entre eux représente une partie différente de mon histoire et de mes inspirations musicales », a déclaré T-Ansyto, soulignant qu’il a travaillé dur pour créer des chansons qui vont faire danser et faire réfléchir ses fans leur donner de l’énergie positive.

Le chanteur révèle par ailleurs qu’« Enèji » présente une combinaison de sonorités trap, konpa et afrobeat et offre une expérience musicale unique et envoûtante. Le deuxième EP, Limyè, sera un hommage aux racines de T-Ansyto et célèbrera la beauté de la culture créole tandis que « Fòs » sera une déclaration d’indépendance et de force, inspiré par les défis que T-Ansyto a surmontés tout au long de sa Carrière.

S’il a lui-même produit ces trois EP, T-Ansyto affirme aussi avoir compté sur la collaboration des artistes les plus talentueux de la scène musicale haïtienne tels que Badikamall, Charlin Bato, et Chris Morning.

Avec cette nouvelle sortie, l’artiste de 42 ans soutient avoir prouvé une fois de plus son talent exceptionnel et son engagement envers la création d’une musique unique et authentique. « Les fans de Trap Konpa, de musique haïtienne et de musique afro-caribéenne ne voudront pas manquer la sortie de ces trois EP », assure-t-il.

En savoir plus:

Ariel Henry a pris part à la célébration de la journée de l’Europe