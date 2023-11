T-Jo Zenny a présenté au public son label Apach World Music et les deux musiciens du projet

​

​

T-Jo Zenny a présenté à la presse et au public son nouveau label Apach World Music ainsi que les deux musiciens du projet.

Malgré la dépression tropicale sur Haïti pendant tout le week-end qui a provoqué des pluies incessantes, beaucoup de monde a fait le déplacement le dimanche 19 novembre pour assister à la présentation du label Apach World Music et des deux musiciens du projet à savoir Pablo et Melo originaires respectivement du Cap-Haïtien et de Jacmel. Dans son discours, le lead vocal de Kreyòl La, T-Jo Zenny, a raconté au public et à la presse toutes les raisons qui l’ont poussé à mettre en place un tel projet dans l’industrie musicale haïtienne.

“Lorsque j’avais commencé, je ne trouvais pas beaucoup d’encadrement dans l’industrie à savoir comment faire une chanson ou composer un morceau, comment chercher un manager, faire de la promotion. Je me suis dit pourquoi ne pas mettre sur pied un tel projet pour aider les jeunes artistes à réaliser leurs rêves”, a déclaré le chanteur qui met toutes ses expériences au service de ce label afin de faire avancer le projet comme il le souhaite.

Le label Apach World Music (AWM) est tout un package où l’artiste se sent dans le grand bain, c’est-à-dire il retrouve tout ce dont il a besoin pour faire de la musique, pour mieux communiquer, faire de la promotion de son projet. Si l’on en croit les propos de T-Jo, au AWM, les artistes du projet sont bien encadrés pour faire de la musique dans un esprit tranquille et ils ont un staff disponible pour répondre aux différentes tâches ayant rapport à la promotion, au management et à la production de la musique.

Le label Apach World Music a déjà dévoilé trois morceaux. Le 30 octobre, le public avait fait connaissance avec les voix de Pablo et Melo sur la chanson “M ap tann”. Deux autres ont été dévoilés le 17 novembre dernier. Il s’agit de “Si m te nan plas ou” et “peche” qui commencent à faire leurs chemins sur la toile.

Par ailleurs, T-Jo Zenny a indiqué que le projet Apachidiz est fin prêt. “Tout n’est qu’une question de temps. Nous suivons la conjoncture sociopolitique du pays avant de dévoiler le projet. Tout est fin prêt”, a-t-il déclaré avant de remercier tous ceux qui ont collaboré pour faire de ce projet une réussite dont Richard Hubin, Patrick Fabre, Benito, Pipo Guirand, Guy François entre autres.

Melo, l’un des artistes du projet qui avait pris la parole espère que T-Jo sera content dans quelques années pour avoir fait ces investissements dans ce projet. “Dans cinq ou dix ans, je souhaite que T-Jo soit content en nous regardant. J’espère qu’il ne regrettera pas d’avoir fait ces investissements en nous.”

Lors de cette présentation, le public avait eu l’occasion de visiter l’espace du label. Un groupe de journalistes a visité la salle d’attente, la direction, la cuisine, les chambres des artistes, le studio d’enregistrement ainsi que l’espace réservé aux artistes pour les répétitions.

Les musiciens qui font partie du label Apach World Music se retrouvent dans un espace bien monté afin qu’ils puissent se sentir à l’aise. Ils ont des professeurs, des cours de danse, un médecin, entre autres.

Concernant l’intégration d’autres jeunes, T-Jo Zenny a insisté sur les critères dont la discipline, le talent, l’éducation et l’humilité. “Nou p ap vin pran moun k ap bat mwen”, a-t-il lâché avec un peu d’humour.

Notons que David Dupoux, le manager Joslord Elmilus, Izolan, Hugline Jérôme, l’historien Michel Soukar, Lionel Benjamin (Ti Lion) et Keke Belizaire ont été présents lors de cette présentation.

