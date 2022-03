<> : T-Vice 1 – Ekip 0

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les formations musicales T-Vice et Ekip se sont produites en tandem le 4 mars 2022 au Melrose Ballroom a New York. Les organisateurs de cet evenement l’ont surnomme <> alors qu’en realite, il s’agissait d’un bal regulier ou se produisaient deux groupes dont les experiences respectives ne predisposent a aucune comparaison equitable. Une meme scene, oui. Mais deux formations musicales et deux mesures. Toutefois, comme les leaders de ces bands se sont laisse prendre au jeu, c’est sans grand effort que T-Vice l’a remporte haut la main sur Ekip.

C’est tout d’abord l’affluence a ce pretendu <> qui en dement l’aspiration. Une quinzaine d’annees de cela, l’on aurait mis Djakout, ancien groupe de Shabba face a T-Vice, l’affluence aurait ete autre. En effet, la grande salle du Melrose Ballroom etait pratiquement vide aux environs de minuit le 4 mars 2022. Cette tendance declina timidement dans l’heure qui suivit cependant la foule s’est fait desirer.

Tout de rouge vetu, les messieurs d’Ekip ont debute le bal avec leur titre <>. Ils ont enchaine avec des chansons comme <>, <>, <> ou encore <>. La formule employee par les coequipiers de Shabba ce vendredi-la, consistait a laisser les chanteurs D-Perfect et Steeve Khe faire le show alors que Shabba faisait des animations que ca et la. Puis vers la fin du spectacle, ce dernier a investi non seulement le devant de la scene, mais a pousse bien plus sur les facilites d’animation qu’on lui connait. Et bien sur, l’assistance en a redemande.

Quant aux frontmen du groupe, ils ont ete egaux a eux-memes, interpretant leurs chansons respectives sans toutefois susciter de reactions extras de la part du public. A un moment donne, Steeves Khe ayant mal analyse les quelques personnes amassees devant lui, n’a recu qu’un timide feedback lorsqu’il a sollicite du public un back up sur le titre <>. Quant a l’interpretation du titre <>, il rappelle bien trop l’ancienne equipe du percussionniste de Ekip. Une touche particuliere a Ekip ne ferait certainement pas defaut.

Evidemment, Shabba n’a cesse de rappeler les enjeux du bal, presentant son groupe sous son meilleur jour, s’autoproclamant par la meme occasion champion du carnaval de Hinche. Les messieurs d’Ekip ont pris le soin d’uniformiser leur apparence sur scene allant jusqu’a troquer leurs costumes du debut contre un ensemble pantalons et tops blancs. Plutot interessant, bonne note.

Pares de vestes-paillettes, les musiciens de T-Vice ont debute leurs prestations avec un medley compose d’anciens succes du groupe. Et le public s’est transforme en chorale des les premieres notes. Outre l’uniformite des tenues, T-Vice a introduit sa prestation avec un show de danse. Cette derniere etait relativement courte, mais suffisamment bien montee pour accrocher le public.

T-Vice a reussi a faire vibrer la ou Ekip n’a reussi qu’a combler une certaine curiosite. L’assistance a crie et saute tout au long du jeu de la bande a Roberto. Les Vice2K affichaient une assurance que seul le poids des annees d’experience peut procurer. Parmi les interpretations de T-Vice au cours de cette soiree, l’on peut ajouter <> ou encore <>. Tout comme Shabba, Roberto a passe la soiree a lancer des piques au messieurs de Ekip, allant jusqu’a qualifier les deux chanteurs du groupe de poupees.

Cote technique, les deux groupes ont subi des penalites sonores durant leurs prestations, les gresillements n’ont cesse de nuire a la performance de Ekip et le public n’a pas pu profiter de l’integralite de la chanson <>, chanson figurant sur le dernier album de T-Vice. Il etait quasiment impossible d’entendre la voix de Roberto sur la totalite de l’interpretation de ce titre. Il faut saluer le professionnalisme avec lequel, les musiciens de T-Vice ont gere cet episode, car le bal s’est poursuivi comme si l’incident ne s’etait jamais produit.

A regarder la reaction du public a chacune des prestations, il ressort que ce dernier s’est beaucoup plus laisse aller sur la prestation de T-Vice que celle de Ekip. T-Vice remporte donc, haut la main, cette manche.