Tabou Combo fait salle comble au Panama

Adul? au Panama depuis des d?cennies, Tabou Combo a fait vibrer la <>, un club mythique de la ville de Ciudad Panama, le 29 juillet dernier. Si la bande nos superstars sont habitu?s ? donner des spectacles au Panama, cela faisait longtemps qu’ils n’avaient pas fait de prestation dans la capitale du Panama. Yves Joseph dit Fanfan Ti B?t a expliqu? ? Ticket Magazine que la soir?e a ?t? extraordinaire.

<>, a fait savoir Fanfan Ti B?t. La capacit? de ce club, tr?s <>, est de 800 places.

Le leader de Tabou Combo a r?v?l? que sa formation musicale a r?alis? un tr?s bon spectacle. <>, a-t-il rapport?.

La prestation de Tabou Combo ce 29 juillet a fait la une du journal Mi Diario. Et, pour Fanfan Ti B?t, cela n’a rien d’anecdotique. <>, soutient le musicien.

Tabou Combo compte dans son r?pertoire des chansons en espagnol. Mais celles qui connaissent le plus de succ?s au Panama sont en cr?ole. On y retrouve Bese ba, Pi gwo pi long pi apetisan, Mabouya, etc. <>, a-t-il indiqu?. Pour cette tourn?e panam?enne, Tabou Combo s’est fait accompagner des chanteurs Michel Batista (ha?tiano-dominicain), Alfredo Payne (panam?en) et Joe Montour (ha?tien). Tabou Combo s’est retrouv? au Panama durant ce week-end parce que le groupe ?tait invit? ? animer la soir?e du 50e anniversaire de l’Association des m?decins ha?tiens ? l’?tranger. Cette soir?e d’anniversaire a ?t? r?alis?e le 28 juillet.

Par ailleurs, Ticket Magazine a interrog? Fanfan Tib?t sur l’?tat de sant? de Soubou, sur l’?volution du jeune chanteur Patrick No?l a.k.a ” Papito “, et sur les projets de la formation musicale. <>, a r?v?l? le compositeur, alors qu’il s’appr?tait ? prendre un vol pour se rendre ? New York pour rendre visite ? Shoubou.

Pour le nouveau chanteur Patrick No?l, Fanfan Tib?t indique qu’il est train de s’adapter. <>, fait-il remarquer.

Pour l’heure, le groupe travaille sur des tourn?es notamment en Am?rique latine et en Afrique. <>, a assur? Fanfan Ti B?t.