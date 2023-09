Tafa à l’affiche ce dimanche! Tafa boursière du département d’État américain! C’est le plus important…

​

L’artiste Evenie Rose Thafaina Saint Louis connue sous son nom de scène Tafa Mi Soleil mérite mieux. Certaines personnes ont pris un malin plaisir à partager sur des groupes WhatsApp des photos d’elle posant nue dans l’objectif de faire de la sensation et créer des «zen». Pourquoi s’en tenir aux choses futiles alors que l’artiste est en train de construire sa carrière lentement et sûrement?

Ce serait parfait de parler de l’activité de ce dimanche au Centre Culturel Caraïbes à la rue Chavannes où la jeune chanteuse sera sur scène à 6 heures PM pour offrir une prestation à la hauteur de ses talents. Cependant, au lieu de parler de l’artiste qui est boursière du département d’État américain via L’International Visitor Leadership Program (IVLP), on préfère s’attarder sur quelques clichés dévoilant sa nudité que même des femmes partagent et commentent en donneuses de leçons.

“C’est avec une grande fierté que nous annonçons qu’elle est désormais une boursière du département d’État américain. Cette reconnaissance souligne son talent exceptionnel et son engagement à promouvoir le changement social à travers la musique. Félicitations encore une fois, Tafa Mi Soleil ! Nous sommes impatients de voir tes prochains projets musicaux et de continuer à être inspirés par ton art lumineux”, avait écrit l’ambassade des États-Unis.

Tafa Mi Soleil est née en 1998 à Fort Jacques. Elle est une designer, styliste, peintre et chanteuse haïtienne. Elle a deux EP dans son répertoire musical: Reponn sorti en 2021 et Phoenix dévoilé cette année.

En effet, le Centre Culturel Caraïbes, la RTVC et le Studio Fest présentent ce dimanche 17 septembre Studio Fest The Show où Tafa Mi Soleil sera sur scène gratuitement. Cette activité sera également retransmise sur la page Facebook de la RTVC pour divertir ceux et celles qui ne peuvent pas se déplacer.

Valoriser des choses positives et extraordinaires. Donner moins d’importance à des choses futiles!

