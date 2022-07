Tafa Mi-Soleil au sens propre et d?figur?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

En plein air, dans la cour du Centre d’art, la com?dienne a incarn? une jeune femme enfouie dans ses souvenirs d’enfance. Elle avait neuf ans quand elle avait ?t? viol?e par un adulte. Cette femme au coeur bless? crache sa col?re. Pinceau en main, la jeune femme peint sa douleur et son d?ni. Elle se peint, le ventre, les seins… Elle essaie de faire rena?tre ce corps meurtri par un violeur. Un criminel qui lui a vol? l’enfance. La com?dienne remonte le pass? de ce personnage qui porte le viol dans son corps et son ?me.

Le public a investi le Centre d’Art, ce mardi. Les mordus du th??tre et de l’art ont r?pondu en grand nombre ? cette activit? r?alis?e en amont de la 5e ?dition du Festival N?g?s Mawon qui se d?roule cette ann?e autour du th?me <>. Si l’occasion ?tait de prendre part au vernissage Expo Miwa Fanm, l’envie ?tait aussi et surtout d’?couter Tafa Ina Evenie Rose Saint-Louis, aka Tafa Mi-Soleil, dans un monologue sur le viol, selon un texte de Souade Labbize mis en sc?ne par Ga?lle Bien-Aim?.

