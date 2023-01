Taiwan octroie 8 800 tonnes de riz Food for the Poor Ha?ti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La R?publique de Chine Taiwan fait un don de 8 800 tonnes m?triques de riz ? la Food for the Poor. Cette donation devrait aider l’organisation caritative ? subvenir aux besoins alimentaires de plusieurs millions d’Ha?tien vivant en situation d’ins?curit? alimentaire. Des institutions publiques et priv?es b?n?ficieront de cet appui.

Le directeur ex?cutif de l’institution religieuse parle de plus de trois millions b?n?ficiaires de Food for the Poor. Cette aide concerne, selon Mario Nicoleau, 796 ?coles, 180 orphelinats, 783 paroisses et missions, 257 organisations communautaires, 161 maisons de communaut?s, religieuses, 293 h?pitaux, centres de sant?, prisons et asiles pour des personnes ?g?es en plus des organisations qui re?oivent des appuis ponctuels.

Cet appui rev?t une port?e plus significative cette ann?e. Le responsable r?it?re ainsi l’engagement de l’institution qu’il codirige ? se tenir aupr?s des communaut?s les plus vuln?rables du pays surtout dans ce contexte marqu? par la hausse vertigineuse des prix des produits de bases, notamment les produits de grande consommation comme le riz et l’incapacit? d’une frange importante de la population ? se nourrir ? leur faim.

Abondant dans le m?me sens, l’ambassadeur de la Chine Taiwan en Ha?ti, Wen -Jiann Ku, a mis l’accent sur la situation alimentaire du pays au cours de l’ann?e 2022. Il n’a pas non plus n?glig? les crises socio?conomiques qui ont rendu encore plus difficile le travail des organisations humanitaires sur le terrain. <>, soutient l’ambassadeur.

Il en a profit? pour f?liciter le staff dirigeant de cette institution avec laquelle son pays a une collaboration de plus de 15 ans. <>, poursuit-il avant d’ajouter qu’il est r?confort? de constater que plus le d?fi est grand, plus l’institution caritative se montre ? la hauteur des attentes.