Taux de change et prix des produits p?troliers en province

Suite ? l’injecction de millions de dollars am?ricains sur le march? des changes par la Banque centrale, la monnaie am?ricaine perd un peu de sa valeur. Mais le taux d’achat et de vente varie d’un d?partement ? un autre ou d’une zone ? une autre. Les produits p?troliers, quant ? eux, sont toujours indisponibles sur le march? formel. Au march? noir, les prix du carburant explosent. Un coup d’oeil sur le march? des changes et des prix des produits p?troliers ? travers le pays.

Si le taux de r?f?rence de la BRH est de 115,88 gourdes pour un dollar pour ce mercredi 31 ao?t 2022, le taux du march? en province, selon les informations reccueillies par nos correspondants, varie entre 100 et 125 gourdes.

A Hinche, les cambistes ach?tent le dollar entre 100 et 110 gourdes pour le revendre entre 115 et 125 gourdes.

A Port-de-Paix, le dollar est achet? entre 110 et 115 gourdes et se vend entre 115 et 120 gourdes. C’est le m?me sc?nario ? L?og?ne.

Aux Gona?ves, le dollar est achet? ? 110 gourdes et est vendu ? 120 gourdes.

Aux Cayes, les cambistes ach?tent le dollar ? 110 gourdes pour le revendre ? 115 gourdes. C’est le m?me constat ? Jacmel.

A Mirago?ne, le dollar est achet? ? 100 gourdes et est vendu ? 110 gourdes.

A Saint-Marc, le dollar est achet? ? 125 gourdes et est vendu ? 130 gourdes.

A J?r?mie, le dollar est achet? ? 110 gourdes, mais les cambistes sont retissants ? vendre en attendant la stabilisation du march? des changes.

Pour les produits p?troliers, le prix du gallon de gazoline varie entre 1000 gourdes et 3500 gourdes le gallon, selon nos correspondants.

A Hinche, le gazoline se vend entre1000 et 1250 et le diesel entre 1000 et 1100 gourdes;

A Port-de-Paix, le gazoline se vend entre 1500 et 2000 gourdes et le diesel entre 1250 et 1500 gourdes. C’est pareil ? Jacmel.

Aux Gona?ves, le gazoline se vend jusqu’a 2000 gourdes le gallon et le diesel de vend entre 1000 et 1500 gourdes. C’est le m?me sc?nario aux Cayes et ? Saint-Marc.

A Mirago?ne, le gazoline se vend entre1300 et 1500 gourdes et le diesel ? 900 gourdes.

A J?r?mie, le gazoline se vend jusqu’? 3500 gourdes.