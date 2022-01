Teddy Fresh, l’un des pionniers du rap krey?l, encore vivant en Ha?ti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

1982 – 2022 : 40 ans se sont ?coul?s depuis la sortie de la premi?re chanson Rap Krey?l, Vakans, un titre sur lequel ont collabor? Master Dji et Sylvie d’Art. Ce coup d’essai, n’ayant pas connu le succ?s escompt?, Master Dji enchainera trois ? cinq ans plus tard avec Tann pou Tann (premi?re version) sur un beat de Whoodini et Sispann sur un instrumental compos? par Raoul Dennis Junior (Ti Ra). Quelques ann?es plus tard naitra le premier grand projet Rap concoct? par des ha?tiens.

En effet, en 1992 le premier mixtape compilation Rap Krey?l vit le jour. Ce projet baptis? Rap Krey?l Compilation, enregistr? dans le studio de production Tropic F.M. et sorti sous le label ind?pendant RAP KREY?L S.A sous la direction de Master Dji, regroupait plus d’une dizaine de jeunes aspirants rappeurs et chanteurs de style ragga.

C’est le mixtape phare qui allait donner au mouvement Rap Krey?l son premier grand essor en 1992 et 1993. Des milliers d’adolescents et de jeunes ? travers le pays poss?daient une copie de cette cassette. De ce lot de consommateurs assidus, nombre d’entre eux frapp?s par le virus du rap r?v?rent sournoisement, mais certainement de se lancer dans une carri?re de rappeur ou de chanteur de ragga.

Toutes les conditions ?taient r?unies ? l’?poque pour cette nouvelle explosion musicale en Ha?ti. C’?tait l’?poque o?, ? la radio et ? la t?l?, on diffusait les sons et clips de MC Hammer, Kriss Kross, King Daddy Yod, Buju Banton, Shaggy, Ice Cube, Shabba Ranks, LL Cool J, Dr Dre, A Tribe Called Quest, etc. Les jeunes adeptes ne juraient plus que par leur gourou Master Dji, Georges Lys H?rard de son vrai nom, animateur vedette de l’?mission Samedi en Folie sur Tropic FM qui leur gavait ? souhait d’une mixture hebdomadaire de Rap fran?ais, anglais et cr?ole.

C’est ? travers cette ?mission que Master Dji et un jeune homme de 22 ans du nom de Teddy Fresh vont ?tablir leur premier contact.

Teddy Fresh, de son vrai nom Teddy Duprat, est n? ? Carrefour Feuilles le 27 d?cembre 1969. Il confie avoir fait des ?tudes primaires Chez Fr?re Adrien ? Place J?r?mie avant d’?migrer, ? l’?ge de 12 ans, aux ?tats-Unis. Il v?cut quelques mois ? Miami chez son oncle pour ensuite rejoindre sa maman ? New York. Pour ses ?tudes acad?miques, Teddy raconte qu’il a fr?quent? Erasmus Hall High School ? Brooklyn, New York. L’adaptation ne se fit pas sans heurts. C’est ainsi que durant ses quatre ann?es ? cet ?tablissement il connut bien des d?boires alors qu’il fr?quenta d’autres jeunes de son ?ge qui l’auraient initi? ? l’usage de la drogue et ? d’autres d?lits, avoue-t-il. Sa m?re, une fois alert?e par le train de vie qu’il menait et craignant pour son avenir, a pris la d?cision de le d?porter vers Ha?ti, ajoute-t-il.

De retour au bercail, Teddy v?cut paisiblement comme s’il voulait donner une nouvelle direction ? sa vie. <>, se souvient Teddy. Cette rencontre s’av?ra fructueuse puisque cette future sensation du mouvement Rap Krey?l sera invit?e ? maintes reprises ? l’?mission Samedi en Folie et assistera Dji dans la s?lection des titres rap et dance hall ? diffuser ? la tranche Rap Nation du show.

Freestyleur dans l’?me, Teddy Fresh, qui avait l’habitude de performer en anglais, se verra inviter par Master Dji ? composer un texte rap en Cr?ole que le maitre ? penser lui priera d’ex?cuter sur le beat du groupe rap am?ricain A Tribe Called Quest. Ce que le jeune rappeur fit, donnant ainsi jour ? sa premi?re chanson, Punani Boom Boom. C’?tait au mois d’avril 1992. Ce single, qui serait en rotation sur Tropic FM tous les jours, inspira bien d’autres jeunes ? Port-au-Prince ? vouloir se faire entendre rapper.

Encourag? par un si beau r?sultat, et bien d?cid? de ne pas s’arr?ter en si bon chemin, Master Dji se serait empress? peu de temps apr?s de r?it?rer l’exp?rience avec d’autres adolescents et jeunes tels que BOP et son groupe Trez?, Frantzy Jamaican, Elylrac, Elylrac, T-Bird et Supa Deno, Pollo Jamaican, MC Storm, etc.

Remarquant la motivation de ces jeunes ? utiliser le rap en cr?ole et en fran?ais comme un moyen d’expression pour faire passer leur revendications, Master Dji a d?cid? d’enregistrer avec eux le premier mixtape compilation de Rap Krey?l.

Pour le mixtape, Teddy Fresh enregistra une deuxi?me chanson, le super hit “Seropozitif” en octobre 1992. Du rap lourd ? l’?poque. Sur le beat de la chanson “People Everyday” du groupe rap am?ricain Arrested Development, celui qui deviendra la nouvelle sensation du mouvement rap ha?tien vers les ann?es 1992-1993 d?posa son flow captivant et ?moustillant, o? d?coulent des lyrics super cool et faciles ? retenir.

Le mixtape compilation de Rap Krey?l sortit officiellement en d?cembre 1992. R?sultat : des tracks tels que Sa F? m Mal de Frantzy Jamaican, F? n Evite de Trez? (la clique ? BOP), Fy?te N?g de Pollo Jamaican, Aprann Tann de Elyrac, Nou Pap Jwe de MC Storm, Nadine de Micanor, Seropozitif et Punami Boom Boom de Teddy Fresh, etc. sont sur toutes les l?vres des mordus de ce genre musical devenu de plus en plus populaire chez les m?lomanes de 10 ? 30 ans en Ha?ti.

Succ?s incontournable pour ce premier projet collectif du Rap Krey?l. Teddy Fresh devient l’un des rappeurs ha?tiens les plus prolifiques et les plus prometteurs ? ?merger dans le mouvement Rap Krey?l en 1992. Adul? tant par Master Dji que par la majorit? des fans du mouvement rap krey?l pour sa potentialit?, son flow et sa polyvalence, Teddy Fresh s’est hiss? au sommet gr?ce ? ses deux chansons, “Seropozitif” et “Punani Boom Boom”.

Alors qu’il ?tait au top de sa carri?re et que ses deux “singles” faisaient un carton ? la radio, Teddy Fresh a carr?ment fait l’impensable.

En mars 1993, lors d’une performance t?l?vis?e dans la cour de la T?l?vision Nationale d’Ha?ti (TNH) et retransmise en direct par cette m?me station, Teddy a insult? les spectateurs, d’abord en lan?ant ? leur endroit “M?d” parce que le public, compos? en partie de personnes qui n’?taient pas vraiment int?ress?es au Rap Krey?l, a r?pondu froidement alors que le rappeur essayait de les animer et de les dynamiser. Les pr?sentateurs du spectacle, en l’occurrence Fritz G?rald Calixte et Guy Jean Elie ont vite r?agi en intervenant sur le podium pour ?viter d’autres ?ventuels ?carts de langage. Mais, en vain. Teddy Fresh, vraisemblablement ivre, s’est empar? subitement d’un micro qui ?tait sur le podium et a lanc? l’inf?me “G?t Manman” avant de laisser la sc?ne.

Selon l’ancien pr?sentateur de la TNH, Fritz G?rald Calixte, les officiers sup?rieurs des Forces Arm?es d’Ha?ti (FAdH) qui ?taient pr?sents lors de cet incident, voulaient faire arr?ter Teddy Fresh. Fritz G?rald Calixte et d’autres ont d? supplier les capitaines et les colonels de faire preuve de cl?mence envers l’auteur du tube “Seropozitif”.

Apr?s cet incident, qui fut un suicide de carri?re puisqu’en Ha?ti ? l’?poque les valeurs morales avaient une place pr?pond?rante dans le milieu artistique, Teddy Fresh a disparu du milieu Rap Krey?l et n’est jamais revenu pour reprendre le tr?ne, car de nombreuses radios avaient censur? sa musique. Teddy avait par la suite perform? ? plusieurs reprises avec les groupes konpa ECHO et FASAD durant les interm?des au cours des bals. Il a m?me enregistr? un carnaval avec ECHO. Mais cela ne suffisait pas pour laver ses p?ch?s aux yeux des m?dias qui n’aimaient pas tellement le rap krey?l et dont certains essayaient m?me de boycotter ce genre en expansion apr?s le succ?s monstre de King Posse, de l’Original Rap Staff (ORS), Brothers Posse et de Masters.

Bien qu’il ait compos? entre 1994 et 1998 trois nouvelles chansons, << "Teddy's Back", "Lajan" et une autre chanson dont il n'a pas pu se rem?morer le titre, Teddy Fresh dit regretter qu'aucune n'ait jamais ?t? enregistr?e en studio ni lanc? sur les ondes hertziennes. Mais beaucoup de mes contacts qui ont ?cout? Teddy Fresh perform? en live le morceau LAJAN ont reconnu en ce titre in?dit un potentiel succ?s en raison des paroles et du flow imparable du rappeur.

Que de temps a pass? depuis. Teddy Fresh s’est compl?tement ?clips? de la sc?ne au point que m?me ses deux tubes sortis en 1992 ?taient pendant tr?s longtemps introuvables. Entretemps, le Rap Krey?l a connu des hauts et des bas. Mais, entre pol?miques, trag?dies inoubliables et une nouvelle vague de carri?re solo pour les rappeurs, le Rap Krey?l n’est plus un mouvement ? boycotter, comme l’ont tent? certains animateurs compas ? un moment donn?. Aujourd’hui beaucoup de rappeurs solo gagnent de l’argent ? partir de leur(s) album(s), des performances en live et des contrat de promotion de produits et d’entreprises.

Entre temps, apr?s avoir essay? en vain de retrouver les traces de Teddy Fresh pendant des ann?es et alors que certains ont couru les rumeurs de sa mort ou de sa soi-disant d?viance sociale dans les commentaires d’un article que j’ai ?crit et publi? en octobre 2020 sur ce rappeur connu ? date comme l’un des pionniers du mouvement Rap Krey?l, j’ai pu finalement faire les contacts avec lui ? la fin du mois de d?cembre 2021.

Teddy Fresh est toujours en vie. Il habite en Ha?ti et il est en bonne sant? physique et mentale, tient-il ? assurer.

Tenant ? tout prix ? revenir sur sa malencontreuse exp?rience dans les jardins de la TNH en mars 1993, il confie n’avoir vraiment pas regrett? d’avoir agi de la sorte. Il explique avoir ?t? d??u de l’indiff?rence du public face ? sa prestation. Il reconnait, cependant, qu’en plus d’?tre frustr? par la froide r?action des spectateurs, l’alcool a eu aussi raison de lui. “C’est surtout l’effet de l’alcool qui a provoqu? en moi ce comportement.”, affirme-t-il.

Quant ? sa mode de vie actuelle, Teddy Duprat, aka Teddy Fresh, ?g? de 52 ans, me confie qu’il ne travaille pas. Il n’a pas d’enfant. Pas d’?pouse ou de copine officielle non plus. Il vit dans la maison familiale avec sa soeur ? Bon Repos (La Plaine). Comme passe-temps, il ?coute de la musique, regarde la t?l? et danse tout seul dans sa chambre pour faire passer le temps. Il a aussi r?dig? 23 chapitres pour un livre d’humour qu’il comptait publier, il y a des ann?es ; mais faute de motivation et d’argent, il a laiss? tomber ce projet.

Teddy a su faire de son mieux pour continuer son cours de vie. Tout en reconnaissant avoir failli atteindre le fonds en raison d’abus de certaines substances psychoactives, il assure avoir arr?t? de fumer depuis 2011. Celui qui cumule plus de dix ann?es de sobri?t? ne jure maintenant que par l’abstention ?vitant du mieux qu’il peut tout produit alcoolis?.

Souhaitons-lui une bonne continuit?.

Tes fans t’aiment encore, Teddy

————————-

Miguel Mingolove Romain

Miguel Mingolove Romain est un ancien animateur de musique en Ha?ti et aux Etats-Unis entre 1994 et 2009.Il a anim? entre 1994 et 1999 les ?missions Rap des Iles sur Radio Provinciale aux Gona?ves, Rap ? Gogo sur Radio Antenne Continentale aux Gona?ves, Rythme & Passion sur Radio Solidarit? ? Port-au-Prince ; et de 1999 ? 2009 les ?missions Vari?t?s Cr?oles et Rap Gogo sur Radio Ambiance, Radio Megastar, puis Radio M?ga 1700 AM, et Hit FM ? Miami