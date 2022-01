The content originally appeared on: Le Nouvelliste

1982 – 2022 : 40 ans se sont écoulés depuis la sortie de la première chanson Rap Kreyòl, Vakans, un titre sur lequel ont collaboré Master Dji et Sylvie d’Art. Ce coup d’essai, n’ayant pas connu le succès escompté, Master Dji enchainera trois à cinq ans plus tard avec Tann pou Tann (première version) sur un beat de Whoodini et Sispann sur un instrumental composé par Raoul Dennis Junior (Ti Ra). Quelques années plus tard naitra le premier grand projet Rap concocté par des haïtiens….