Tennis : Ha?ti de retour en Coupe Davis

Nous ne sommes plus au temps o? le tennis ha?tien se portait bien en Coupe Davis avec les Ronald Agenor, Bertrand Madsen ou encore Laurent Lamothe dans la zone am?ricaine. Apr?s dix ans d’absence, les responsables de la F?d?ration ha?tienne de tennis avaient mis le paquet, et ce, en mettant l’accent sur le tennis infantile pour y revenir avec deux jeunes talents, entre autres, Christopher Bogelin (19 ans) et James Adler Germinal (18 ans), encadr?s par Walton Louis (41 ans) et Junior Bazanne (41 ans).

Pour son retour en Coupe Davis, Ha?ti, qui se trouve dans le groupe IV avec Antigua et Barbuda, Honduras et les Bermudes, a d?but? la comp?tition par une d?faite (0-3) devant l’?quipe bermudienne. En simple, James Adler Germinal a fait un tr?s bon match face ? Mallory Richard qui l’a battu en deux sets : 7-5 et 6-2 en 1 heure 16 minutes. De son c?t?, Christopher Bogelin n’a pu redresser la barre, car il a ?t? ? son tour battu par deux sets ? z?ro par Tariq Simons : 6-3 et 6-0 en 1 heure et 23 minutes.

Men?e par deux victoires ? rien, la s?lection ha?tienne de tennis, avant le coup d’envoi du match en double, ?tait dos au mur et condamn?e ? la victoire ? tout prix pour retarder le succ?s des Bermudes. Pour tenter d’inverser la tendance, le capitaine Francky St-Louis a fait le choix de Junior Bazanne et James Adler Germinal pour se mesurer au pair Finnigan James et Manders Gavin. Le suspense fut de courte dur?e puisque les Bermudiens, plus en jambe, n’ont laiss? aucune chance aux Ha?tiens, battus en 1 heure 26 minutes par deux sets ? z?ro : 6-1 et 7-6, tie-beeak (7-1).

Ce mardi 2 ao?t contre le Honduras, c’est James Adler Germinal (18 ans) qui a d?but? le premier simple pour Ha?ti face ? Keny Turcios. Malgr? son bon match dans le second set perdu (5-7), il n’a pas arriv? ? se d?faire du Hondurien qui s’imposait par deux sets ? rien : 6-2 et 7-5.

Dans le deuxi?me match simple, Bogelin Christopher a beau faire illusion dans le premier set, perdu 3-6 avant de sombrer dans le deuxi?me : 0-6.

En double, les v?t?rans ha?tiens, en parlant de Walton Louis (41 ans) et Junior Bazanne (41 ans), ont mordu la poussi?re, en se faisant corriger : 6-1 et 6-0 par le duo Obando M & Keny Turcios.

Tout compte fait, Ha?ti perd devant Honduras (3-0). Il s’agit de sa deuxi?me d?faite de suite dans la comp?tition, apr?s avoir subi la loi des Bermudes (3-0). Un retour pas facile pour les Ha?tiens qui peinent encore ? tirer leur ?pingle du jeu en Coupe Davis, zone Am?ricaine, groupe IV.