Deux bâtiments logeant des institutions publiques ont été attaqués et incendiés entre samedi et lundi. Il s’agit d’une annexe de l’Office national d’identification (ONI) située à Bourdon et un Centre de réception et de livraison de documents d’identité (CRLDI) situé à Delmas 31. Le CRLDI de Delmas 31, qui abrite une annexe du service de l’Immigration et une annexe de l’ONI, a été attaqué ce lundi lors de la manifestation des policiers de Fantom 509. Ces derniers, tôt da…