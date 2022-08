Tension ? la fronti?re ha?tiano-dominicaine, au niveau d’Anse-?-Pitres

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Une personne tu?e et trois autres bless?es ? la fronti?re ha?tiano-dominicaine vendredi 5 ao?t 2022. Cet incident s’est produit ? la suite d’ une dispute entre un Ha?tien d?nomm? Immercher TheolyVilasky Cherenfant, alias Tiremon, 35 ans, et un garde dominicain. Dispute qui s’est transform?e en bagarre.

Selon les t?moins sur place, la victime voulait transporter ? moto une g?n?ratrice en provenance de Pedernales pour alimenter son atelier de soudure ? Anse-?-Pitres. Les gardes frontaliers dominicains s’y opposaient ? ce que la victime transporte la g?n?ratrice. Une bagarre a alors ?clat?. Le militaire a tir? ? bout portant avec son fusil de calibre 12 et a atteint la victime au c?t? droit de son thorax, et ? cette m?me occasion deux autres personnes: Pierre Lucson 28 ans et Ficidor Wiscel, sont aussi touch?es par balle et transport?es ? l’h?pital ? Pedernales.

<>, a rapport? au Nouvelliste le juge de paix de la commune, Marc Anglade Payoute.

En r?action, la population d’Anse-?-Pitres a gard? en otage durant quelques heures deux ressortissants dominicains travaillant ? la fronti?re pour la mairie d’Anse-?-Pitres. Elle a manifest? pour r?clamer justice pour les victimes, tr?s acide envers l’?tat ha?tien, qui, selon elle, n?glige le pays ? un tel point que les bless?s victimes du garde dominicain sont oblig?s de se rendre en R?publique dominicaine pour recevoir les soins que n?cessitait leur cas, parce qu’Anse-?-Pitres n’a pas d’h?pital et son centre de sant? est sous-?quip?.

La fronti?re au niveau d’Anse-?-Pitres a connu une journ?e tr?s mouvement?e apr?s cet incident ; la population ?tait tr?s en col?re contre les gardes dominicains.