Tenue d’une rencontre entre le Ministre des Affaires Etrangères de Colombie et le PM Ariel Henry

Tenue d’une rencontre entre le Ministre des Affaires Etrangères de Colombie, Álvaro Leyva Durán et le Premier ministre Ariel Henry.

Ce vendredi 15 décembre 2023, le Ministre des Affaires étrangères de Colombie, Álvaro Leyva Durán a tenu une réunion avec le Premier Ministre Ariel Henry, en vue de reconnaître au plus haut niveau l’importance et les points communs des deux pays et de procéder à l’identification des domaines supplémentaires de collaboration, de coopération et d’échange.

Selon un communiqué du gouvernement colombien, cette réunion exprime également l’intérêt de la Colombie à explorer de nouvelles opportunités pour soutenir les initiatives humanitaires qui, avec la communauté internationale, peuvent contribuer de manière significative à la résolution de la crise en Haïti.

Lors de cette réunion, Álvaro Leyva a souligné qu’Haïti peut compter sur l’expérience de paix de la Colombie tout en exprimant sa reconnaissance envers Haïti pour la lutte des soldats de l’armée indigène qui a contribué à l’indépendance des Colombiens. Le Premier ministre haïtien de son côté a souligné les liens étroits d’Haïti avec la Colombie en assurant qu’il était convaincu que sous le gouvernement du président Gustavo Petro, les relations bilatérales se renforceraient et déclare également qu’il a accepté l’offre de la Colombie d’aider le pays à traverser ce moment difficile.

“Le Ministre des Affaires étrangères et des Cultes d’Haïti, Jean Victor Généus, a assuré que les deux pays partagent une histoire de plus de 200 ans, qui a commencé avec l’arrivée de Miranda et Bolívar en Haïti cherchant à aider à la libération des peuples. de l’Amérique Latine.” souligne le communiqué tout en soulignant que Jean Victor Généus a précisé que cette visite est l’occasion de renouer les liens qui unissent les deux pays.

Le gouvernement haïtien de son côté à travers un communiqué a souligné que lors de la séance de travail, le Ministre Jean Victor Généus, a mis l’accent sur l’évaluation de la politique bilatérale, l’environnement régional, les questions multilatérales, la promotion économique et commerciale, la justice, la sécurité, la migration, ainsi que la coopération technique, éducative et culturelle.

