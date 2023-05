Texas : les députés ont voté pour destituer le procureur Ken Paxton, grand détracteur de la politique migratoire de Biden

​

​

Texas : les députés ont voté pour destituer le procureur républicain Ken Paxton, grand pourfendeur de la politique migratoire de Biden.

La Chambre des représentants du Texas a voté ce samedi 27 mai 2023 pour destituer le procureur général républicain Ken Paxton. Cet opposant farouche à la politique migratoire de Biden est visé par vingt chefs d’accusation, notamment pour corruption, abus de confiance et fausses déclarations.

121 députés dont des républicains ont voté en faveur de l’acte d’accusation. Ken Paxton, un allié de l’ancien président Donald Trump, est désormais suspendu de ses fonctions dans l’attente d’un procès au Sénat.

Sur Twitter, M. Paxton a dénoncé cette procédure et dit attendre le verdict du Sénat texan. « Je suis plus que reconnaissant d’avoir le soutien de millions de Texans qui reconnaissent que ce dont nous venons d’être témoins est illégal, contraire à l’éthique et profondément injuste. J’attends avec impatience une résolution rapide au Sénat du Texas, où j’ai pleinement confiance que le processus sera juste et équitable », a-t-il réagit.

Élu en 2014 à la tête du système judiciaire texan, Ken Paxton a déjà déposé cinquante plaintes contre l’administration du président Joe Biden, contestant entre autres sa politique migratoire, fiscale ou environnementale. Il s’est notamment auto-saisi du dossier de l’application CBPOne prétextant qu’elle encourageait l’immigration clandestine.

En attendant la décision du Sénat, le gouverneur du Texas, Gregg Abbott, devrait nommer un remplaçant temporaire pour occuper le poste de Ken Paxton.

