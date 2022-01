Ti Papi, une vie rythm?e par la musique

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<>, nous indique tout de go celui qui r?pond ? la d?nomination l?gale Sachiel Termilus. <>, poursuit-il. En fait, pour ce qui est de Nu Look, le musicien se rappelle avoir ?t? contact? pour honorer un contrat puis y ?tre rest? cinq ann?es durant.De gigeur ? musicien ? temps plein, Ti Papi est de ces musiciens qui ont su combiner travail et passion.

Parall?lement, le quadrag?naire s’est lanc? dans l’entreprenariat. <>, explique celui qui a pass? sept ann?es au sein de la formation musicale Harmonik avant de rejoindre Klass, groupe avec lequel il fait, en ce moment, pas mal de sc?nes, que ce soit aux ?tats-Unis ou le groupe est bas? ou alors dans d’autres contr?es.

Mari? et heureux en m?nage, Ti Papi a b?ti une vie entre la musique et l’entreprenariat. Croyant, il se d?crit comme un homme serviable et d?vou?. Il estime d’ailleurs que c’est l’une des meilleures qualit?s que Dieu puisse inculquer ? une personne. Au cas o? vous vous questionniez sur l’appellation Ti Papi, sachez qu’il vient en partie de la m?re du musicien. <>, confie-t-il un sourire dans la voix, n’h?sitant pas ? se moquer de lui-m?me.

Remerciant le ciel d’avoir pu, au cours de sa carri?re, se produire avec des musiciens renomm?s tels Ralph Cond?, Richie, Arly Larivi?re, Nickenson Prud’Homme, Ansyto Mercier et bien d’autres encore, le guitariste soutient ?tre ? son aise et content de son parcours. En ce qui a trait cependant au march? de la musique ha?tienne, il estime qu’il y a lieu d’am?liorer de nombreux aspects de notre industrie. <>, estime le musicien dont les d?buts dans le HMI remontent aux ann?es 2002-2003.

Install? depuis 1998 au pays du drapeau ?toil?, Sachiel Termilus a gard? une relation ?troite avec son terroir. Pour lui, Ha?ti est unique. <>, souligne le natif de la commune de Croix-des-Bouquets, en formulant des voeux d’un meilleur futur pour la terre de Dessalines.