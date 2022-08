Tibwad?m, th??tre de plusieurs dizaines de cas d’enl?vement ce dimanche

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Devenu un repaire des membres du gang <>, cet axe routier reliant les d?partements du Nord’Ouest (Bassin-Bleu) et de l’Artibonite (Gros-Morne) est appel? <> par les locaux pour parler des zones les plus dangereuses du pays, ? l’instar des quartiers de Martissant et de Croix-des-Bouquets.

Les quatre personnes qui se trouvaient ? bord du v?hicule ont ?t? bless?es dans cette attaque. L’un d’eux, ?tant dans un ?tat plus grave, a ?t? transport? de toute urgence ? l’h?pital de Bassin-Bleu pour les soins que son cas n?cessitait, a rapport? une source proche de l’?quipe d’?valuation de l’organisme d?concentr? du minist?re de l’?ducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP).

Le dimanche 31 juillet 2022, plusieurs enl?vements ont eu lieu ? Tibwad?m, une localit? sur la nationale no 5, situ?e non loin de Gros-Morne.

