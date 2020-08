Les Etats-Unis ont connu leur premier vrai week-end de redémarrage des projections en salles, avec l’entrée en jeu des poids lourds AMC et Regal, mais les spectateurs ne sont revenus que timidement, alors que le pays enregistre encore plus de 40.000 nouveaux cas de coronavirus par jour. Jeudi, le premier opérateur de salles des Etats-Unis, AMC, avait rouvert 100 cinémas, et compte en remettre en service 300 autres dans les deux semaines à venir. Son dauphin, Regal, a aussi rouver…