Timide reprise des activit?s de chargement de camions-citernes ? Varreux

La situation demeure toujours tr?s tendue ? Cit? Soleil o? des gangs arm?s s’affrontent depuis une semaine. Le terminal p?trolier de Varreux, qui a d? interrompre vendredi dernier les op?rations de chargement de camions-citernes, a repris timidement ses activit?s ce jeudi. 41 camions-citernes ont quitt? le terminal rempli. Toutefois, les conditions ne sont toujours pas r?unies pour un retour ? la normale.

Des tirs sporadiques sont enregistr?s dans la zone de Varreux o? se situe le plus important terminal p?trolier du pays. Depuis vendredi dernier, la commune de Cit? Soleil est le th??tre d’une v?ritable guerre entre gangs rivaux, ce qui a paralys? les activit?s au terminal de Varreux. Si mercredi un bateau en attente depuis environ une semaine a pu livrer ses produits, jeudi le terminal a rempli 41 camions-citernes de produits p?troliers.

Cependant, les camions-citernes ne se bousculaient pas pour faire le plein ? cause de la situation de tension dans la zone. Le terminal a d? cesser plus t?t ses activit?s. <>, a rapport? au journal un responsable au terminal, soulignant que jeudi les camions ont quitt? le site en convoi avec leurs produits.

<> un bateau de 85 000 barils de diesel. Une autre cargaison de 68 000 barils de diesel et 125 000 barils de gazoline arrive aussi au pays ce m?me jeudi 14 juillet >>, a confi? ce responsable au terminal de Varreux.

Apr?s une journ?e de tension et de protestation contre la p?nurie de carburant mercredi ? Port-au-Prince et dans des zones avoisinantes, on a observ? un calme apparent jeudi dans la plupart des rues toujours jonch?es de d?bris de barricades. Les stations d’essence sont toujours ferm?es, les transports en commun et les activit?s ?conomiques fonctionnent au ralenti ? cause de la p?nurie de carburant sur le march?.

Le terminal p?trolier de Varreux souligne avoir livr? sur le march?, le jeudi 14 juillet, 120 668 gallons de diesel, 176 966 gallons de gazoline et 17 002 gallons de k?ros?ne.