Tina Turner, légende du rock’n’roll, décédée à l’âge de 83 ans

Tina Turner, la reine du rock’n’roll, morte à l’âge de 83 ans.

La chanteuse suisse d’origine américaine, Anna Mae Bullock connue sous son nom de scène Tina Turner, est décédée ce mercredi 24 mai 2023, des suites d’une longue maladie, a rapporté l’un de ses représentants dans un communiqué. Connue surtout pour ses tubes planétaires dont “What’s Love Got To Do With It” et “The Best”, elle était considérée comme la reine du rock’n’roll.

“C’est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort de Tina Turner. Elle est morte paisiblement chez elle à Küsnacht en Suisse à l’âge de 83 ans des suites d’une longue maladie”, a rapporté le communiqué.

La porte-parole de la maison blanche, Karine Jean-Pierre, a fait l’éloge de Tina Turner qu’elle a qualifié d’une icône, tout en ajoutant que son décès est une perte immense. Elle a envoyé ses mots de sympathie à sa famille et à ses amis.

Durant sa carrière, elle a remporté huit Grammys, une récompense de la musique américaine. “Avec sa musique et sa passion infinie pour la vie, elle a enchanté des millions de fans à travers le monde et inspiré les stars de demain”, a indiqué le communiqué qui a annoncé la nouvelle de son décès.

Tina Turner est née le 26 novembre 1939 à Nutbush, Tennessee, États-Unis. Elle a pris la nationalité suisse le 22 avril 2013.Elle est une chanteuse, danseuse, actrice et compositrice.

En plus du rock, elle s’est également illustrée dans le R’n’B, la soul, la dance et la pop. Turner a commencé sa carrière avec les Kings of Rhythm d’Ike Turner en 1957 puis au sein du duo Ike and Tina Turner.

Tina Turner est une des artistes les plus populaires du monde, avec des ventes estimées à plus de 180 millions de disques. À ce jour, elle affiche au Billboard Hot 100 sept Top 10 singles et seize Top 10 R’n’B singles. Au Royaume-Uni elle compte trente-trois Top 40 dans le UK Singles Chart et tous ses albums depuis Private Dancer ont atteint la première place. Elle fait partie avec Diana Ross et Aretha Franklin des chanteuses afro-américaines les plus influentes du xxe siècle.

L’année dernière, Tina Turner avait perdu son fils Ronnie, retrouvé mort à l’âge de 62 ans devant sa résidence.

