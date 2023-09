Tirage au sort Ligue des champions: Milan AC, PSG, Dortmund et Newcastle dans le même groupe

​

​

Tirage au sort Ligue des champions: Milan AC, PSG, Dortmund et Newcastle dans le groupe de la mort.

Le tirage au sort de la phase de groupes de la ligue des champions saison 2023-2024 a eu lieu ce jeudi 31 août 2023. Ce tirage a offert aux passionnés du ballon rond un groupe de la mort composé du Paris Saint-Germain, du Milan AC, de Dortmund et du Newcastle. On assistera aussi un duel entre le Bayern Munich et Manchester United dans le groupe A. Le Real Madrid est dans le groupe C avec le Napoli. Le champion en titre Manchester City se retrouve dans le groupe G au côté de Leipzig tandis que le FC Barcelone est loti dans le groupe H en compagnie du FC Porto.

En effet, le groupe F est très relevé avec le PSG qui est à la recherche de son premier titre en Ligue des champions. Le Milan AC, demi-finaliste la saison dernière, aura fort à faire pour valider son billet pour les huitièmes. Toutefois, l’équipe Italienne peut espérer avec ses nouvelles recrues à fortes potentielles. Quant au Borussia Dortmund, le club allemand aura aussi son mot à dire dans ce groupe de la mort sans oublier le club anglais Newcastle qui a réalisé une très bonne saison la saison dernière et un excellent travail sur le marché des transferts pour mieux préparer sa nouvelle saison.

Le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Inter de Milan, Arsenal et City ont tous été épargnés des tirages difficiles. Sauf un accident pour qu’ils ne valident pas leurs billets de qualification pour le second tour de cette compétition prestigieuse.

Toutefois, le grand public aura une très belle affiche dès le premier tour. Le Bayern Munich jouera contre Manchester United pour le leadership du groupe A, une poule dans laquelle ils sont tous les deux favoris pour les deux premières places.

Voici le tirage au sort complet des 8 Groupes

Groupe ABayern MunichManchester UtdCopenhagueGalatasaray

Groupe BFC SévilleArsenalPSV EindhovenLens

Groupe CNaplesReal MadridSporting BragaUnion Berlin

Groupe DBenfica LisbonneInter MilanSalzbourgReal Sociedad

Groupe EFeyenoord RotterdamAtletico MadridLazio RomeCeltic Glasgow

Groupe FParis SGBorussia DortmundAC MilanNewcastle

Groupe GManchester CityRB LeipzigÉtoile RougeYoung Boys

Groupe HBarceloneFC PortoShakhtar DonetskRoyal Antwerp

A lire aussi :

Massacre à Canaan: pasteur Marco invité à la DCPJ dans le cadre d’une enquête