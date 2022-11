T?l?maque : le propre et le figur?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Je pense ? ce Port-au-Prince s?gr?gu? dans lequel tu es n?.

Une ville en noir et blanc, comme disait le po?te. Une ville o? il valait mieux ?tre blanc que noir, plus pr?s du blanc que du noir pour ?te respect?. Une belle ville en haut, parler pointu turlututu. La pauvret? en bas.

Je pense que, surd?termination aidant, tu aurais d? faire m?decin, avocat ou homme d’affaires, ?tre un mul?tre ordinaire, avec une vie de mul?tre ordinaire.

Je pense ? ce quelque chose qui tient du myst?re, que Baudelaire appelait <>. Ce quelque chose qui t’a fait regarder autrement. Te regarder autrement. Et projeter ta construction de toi hors de la routine des privil?ges de caste et de classe.

Je pense ? ce pouvoir qu’a l’art de nous d?niaiser, nous d?grossir, ? cette dimension artistique qui, h?las, n’est pas donn?e ? tous, ou que tous n’ont pas appris ? d?velopper.

Je pense au vieux Baron Samedi, ? son haut de forme et ses jambes arqu?es, gardien des mille et un cimeti?res de ce pays d’o? tu partis. Ce pays o? c’est encore <>.

Je pense au caf?, le premier qu’on boit au petit matin, et ce marc dont tu as su faire une mati?re, un mat?riau, comme pour garder l’odeur de la terre jamais oubli?e en l’incrustant dans l’oeuvre m?me.

Je pense que c’est bien, un homme qui fait sa route et s’arr?te pour converser et regarder.

Je pense que, pour chacun de ces moments de ton itin?raire que les doctes appellent des <

> il y a l’enrchissement des ?changes, l’?laboration de ce qu’on peut appeler une pens?e, la d?couverte de nouvelles conditions concr?tes de la condition humaine et de nouvelles propositions artistiques, sur lesquelleset ? partir desquelles tu as trouv? des choses ? dire, ? peindre, ? dessiner.

Je pense que c’est bien, un homme qui s’enrchit de tous les probl?mes humains, sans pourtant se trahir.

Je pense aux voyages, ? celui que tu fis faire ? Hector Hypollite en Afrique, le temps d’une toile… A ceux que nous faisons ? l’int?rieur de nous-m?mes.

Je pense qu’il n’est ni vain ni mauvais que les formes racontent, car il n’y a pas de vie sans r?cit de la vie.

Je pense ? tous ces lieux par o? tu es pass?, o? tu as s?journ?, tous ces lieux o? se livrent encore des combats ? gagner contre mille formes d’injustice. L’injustice. J’aime que tu ne sois pas de ces <> qui croient que l’indiff?rence envers elle est une marque de talent ou de singularit?.

<>, disait Georges Castera, un po?te qui t’aimait. Je pense ? cette forte pr?sence du politique et de la sexualit?, ces lieux o? le monde commence, dans vos oeuvres.

Je pense ? cette pr?sence des mots dans ton travail.

Le mot. <>, comme tu l’?cris toi-m?me.

Le propre. Le mot copi?, transcrit, imprim?, dessin?, partie int?grante de l’ensemble, donn? ? lire au coeur m?me du donn? ? voir qu’est l’oeuvre plastique.

Le dialogue, ou mieux, la complicit? assum?e entre deux langages. Le refus de toute fronti?re.

La restitution de cette simultan?it? des ?l?ments de la perception ? laquelle le r?el nous convoque. La preuve faite et refaite que l’on peut lire et regarder en m?me temps.

<> disait le po?te, ce ? quoi, l’intention po?tique demeurant aussi forte chez l’un que chez l’autre, le plasticien en toi semble r?pondre : <>. Ta vie, tu en parles comme de la transposition (faut-il dire la figuration ?) d’un joyeux ratage par celui qui n’a su ?tre, selon ses mots, <>.

Le mot encore. Au figur?.

Les choses : les sc?nes, les objets, les situations… ainsi expos?s.

Parmi les plus rep?r?s : les cannes, les parapluies, les ustensiles, les petits bouts de tissu qui d?voilent plus qu’ils ne cachent le corps f?minin…

La liste est trop longue pour en faire le d?compte.

Et derri?re chaque chose et chaque nom de chose, d?plac?s de leur pr?sence et usage ordinaires, derri?re les choses et leurs noms, comme un grand rire d’enfance, ? la fois espi?gle et savant, derri?re la justesse du trac? et la lumi?re de la couleur, l’id?e que les choses, un peu comme le monde, sont, deviennent ce que nous en faisons. C’est ce jeu du placement et du d?placement qui t?moigne ? la fois du r?el et du possible…

Je pense que c’est bien de penser, mais r?ver n’est pas mal non plus.

Alors je r?ve. Je r?ve que, gamin, je descends au Champ-de-Mars, du c?t? de la Place des H?ros. Y jouent et rigolent une bande de gamins. Ils deviendront plus tard des peintres et des po?tes. Au-dessus de leurs t?tes un immense arc-en-ciel d’o? tombent, l?gers et frais, des arbres et des cours d’eau. Ils tiennent dans leurs bras un bric-?-brac : toupies, cerceaux, crayons, frondes, pinceaux, guitares, cerfs-volants… Ils ont tout ce qu’il faut pour faire un coeur : l’?nergie, le chant, les couleurs. Je reconnais parmi la bande Herv? T?l?maque, Georges Castera, Ren? Philoct?te…

Je pense aux enfants des quartiers pauvres de Port-au-Prince, qui n’ont ni toits ni cerfs-volants au-dessus de leur t?te…

Je pense qu’il est dommage que ces milliers d’enfants aux yeux pleins de naufrages, ne puissent voir ton oeuvre.