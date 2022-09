Toby Anbak?, artiste prolifique

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’ann?e 2022 est celle du retour en force du rappeur Toby. Il a d?voil? son premier projet personnel, le disque intitul? <> en janvier dernier. En plus d’avoir produit et ?crit de nombreuses chansons destin?es ? ses pairs, il a plac? sa voix sur de belles collaborations et s’est entour? d’un nouveau staff manag?rial. Huit mois apr?s la sortie de son EP, il propose le titre : <>. Un travail inspir? de son v?cu suite ? la mort du rappeur G-Lexx, son ami.

Pouss? par les desideratas de la vie ? Port-au-Prince, Toby Anbak? fait le choix, ? la fin de l’ann?e 2021, de s’installer dans le nord de l’?le, o? il fait l’aller-retour entre sa ville natale, Cap-Haitien, et Santiago en R?publique Dominicaine. Tout allait assez bien pour l’artiste. Son EP <> faisait son chemin, il avait un nouveau manager, des projets en cours puis la mort a frapp? un de ses amis, le rappeur G-Lex. Cette disparition, coupl? aux soucis de la vie en Ha?ti, a plong? l’artiste dans la d?prime. Une p?riode sombre de sa vie qui lui a inspir? son dernier track <>.

La voix masculine de <>, son grand succ?s avec Vanessa D?sir?, explique se servir de diff?rents ?v?nements de sa vie afin de produire ses oeuvres. <>, indique-t-il. Cette d?claration concorde avec les paroles du titre qui se lisent comme suit : <>. L’auteur de <> affirme que le morceau vise ? sensibiliser sur le fl?au qu’est la d?pression.

Moins d’une semaine apr?s la sortie de cette chanson, Toby met en ligne, le clip de <>, adaptation du morceau de Jay-Z. Sign? Cigey, ce clip est le premier ? voir le jour depuis la sortie de <>. Le message projet? est clair : profitez des petits plaisirs de la vie et vivez comme bon vous semble. Le jeune homme se d?finit comme un fou, un artiste ? plein temps, on tiz? mizik, on tiz? Rap et ne se compare ? quiconque. Il affirme par ailleurs ?tre heureux de l’augmentation des productions Rap pour cette ann?e 2022. D’apr?s ses dires, entre lui et ses pairs, il n’y a qu’entente et support mutuel. Il cite comme exemple, les rappeurs Trouble Boy, Guarinox ou encore MechansT.

Parmi les r?centes chansons ?crites par Toby, l’on peut citer <> de Darline Desca ou encore <> de Vanessa D?sir?. Ses collaborations avec diff?rents rappeurs comme Nollyyy, Guarionex et autres sont nombreuses. Shassy, Blondedy Ferdinand, pour ne citer que celles-l? ont r?guli?rement recours aux services de Toby, le parolier.

L’artiste est aussi revenu sur sa collaboration avec Vanessa D?sir?. Toby assure au public qu’une nouvelle collaboration entre eux peut voir le jour ? n’importe quel moment de la dur?e car ils sont toujours tr?s proches. Aux commentaires s’?vertuant ? comparer le succ?s du duo Bedjine/ K-Dilak et le sien avec Vanessa, il r?pond : <>

Toby Anbak? vous invite ? supporter son travail. Sa promesse : du lourd et de la qualit?. Pour le voir sur sc?ne, il invite ? rester connect? avec lui ? travers les r?seaux sociaux.