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Togo : Ariana Milagro Lafond remporte la 8ᵉ édition de House of Challenge 

11 April 2026
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À 19 ans, l’influenceuse haïtienne s’impose au terme d’une compétition internationale.

Ariana Milagro Lafond a remporté, le samedi 11 avril 2026, la 8ᵉ édition du House of Challenge – Spécial Startup Afrique, organisée au Togo.

Âgée de 19 ans, la jeune influenceuse haïtienne s’est imposée face à plusieurs candidats issus de différents pays, au terme d’un parcours marqué par des performances jugées convaincantes par le public et le jury.

Sa victoire s’accompagne de plusieurs récompenses, dont une prime de 20 millions de francs CFA, un financement de 10 millions pour un projet de startup, un véhicule ainsi qu’un voyage en Chine. Elle est également désignée ambassadrice du programme.

Très suivie sur TikTok, avec plus de 13,6 millions d’abonnés, Ariana Milagro Lafond a bénéficié d’un important soutien sur les réseaux sociaux, notamment en provenance d’Haïti et de la diaspora.

Engagée dans cette compétition aux côtés de sa sœur jumelle, Djephkina Lafond, elle avait appelé à la mobilisation de ses compatriotes tout au long de l’aventure.

Cette victoire marque une nouvelle visibilité pour les talents haïtiens sur la scène internationale.

 

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