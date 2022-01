Toto Laraque, un personnage marquant de la musique ha?tienne

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

N? le 15 septembre 1953 ? l’h?pital du Canap?-Vert, Philippe Laraque alias Toto se passe de pr?sentation en Ha?ti comme ? l’?tranger. Durant sa carri?re, il a port? plusieurs chapeaux : humoriste, musicien, publiciste, producteur et surtout m?c?ne. Il a lanc? tant de jeunes talents ha?tiens qui n’auraient peut-?tre pas pu marquer leur ?poque s’ils n’avaient pas crois? Toto sur leur chemin. L’artiste a mis sa touche sur de nombreux tubes de la musique ha?tienne qui ont travers? le temps. Sa vie et la musique se sont entrelac?es pour devenir ins?parables.

?lev? dans une famille de musiciens, il commen?ait ? jouer d?s l’?ge de 9 ans aux c?t?s de ses fr?res. Claude, Jacques Paul Eug?ne, Pierrot Paul Eug?ne et Jean-Jean Laraque avaient fond? en 1962 le premier mini-jazz ha?tien qui jouait dans les bals de salon. C’?tait Les <> du Canap?-Vert. Son grand-p?re Alain Laraque jouait du piano dans la ville de J?r?mie et y ?tait tr?s connu pour ses chansons ? double sens, comme celles de Toto par la suite. Son p?re Carl Laraque, lui, ?tait propri?taire d’un night-club au Bicentenaire qui s’appelait <> o? se produisaient Nemours Jean-Baptiste et Webert Sicot.

Laraque p?re ?tait aussi musicien et propri?taire d’un autre night-club d?nomm? <> ? Carrefour. Il ?tait surtout un grand m?lomane qui a appuy?, chez lui, la cr?ation de plusieurs groupes musicaux et encourageait ses enfants ? jouer de la musique. La tradition ne s’arr?tera pas en si bon chemin, puisque Pascal Laraque, le fils de Toto, est actuellement un excellent pianiste, compositeur et arrangeur.

Toto a jou? pour la premi?re fois sur sc?ne ? l’?ge de 11 ans. Il se souvient avoir empoch? la somme de 15 piastres ou encore de trois dollars ? l’?poque. Il est ? la fois un connaisseur et un t?moin privil?gi? de l’?volution de la musique ha?tienne ainsi que des opportunit?s financi?res inh?rentes. L’une de ces r?centes prestations lui a rapport? 3 000 dollars canadiens, pr?s de 1 000 fois la r?mun?ration de sa toute premi?re prestation, a-t-il plaisant? dans une entrevue avec le fameux guitariste et pr?sentateur Ralph Cond? qui le consid?re comme une l?gende vivante.

L’une des prestations ayant marqu? l’adolescence de Toto est celle qu’il a donn?e ? Coconut Villa ? 17 ans, en l’honneur du <> venu jouer en Ha?ti en 1971 avec le club br?silien de football Santos FC. Le footballeur Pel?, qui joue lui aussi de la guitare, avait vite remarqu? les talents du jeune Philippe Laraque. Vrai amoureux de la guitare, le jeune Toto a ?t? influenc? par Pierrot Paul-Eug?ne, le guitariste des Shelberts du Canap?-Vert, Michel Corvington, Michel Laraque et Robert Martino, mais aussi des ic?nes ?trang?res comme George Benson et Carlos Santana. Il poss?de chez lui 34 guitares, parmi les meilleures du monde, se vante-t-il, comme dans un mus?e.

Toto avait pourtant d?but? sa carri?re professionnelle comme bassiste dans les Gypsies de P?tion-Ville. Au d?part de son fr?re Michel Laraque pour les ?tats-Unis, celui-ci a oubli? sa guitare ? la maison. Toto allait l’utiliser pour pratiquer et finalement devenir quelques ann?es plus tard un excellent guitariste. Ses premiers professeurs ?taient ?videmment ses grands fr?res Michel et Pierrot Paul-Eugene.

Toto est tr?s fier d’avoir lanc? plus d’une soixantaine de jeunes talents qui sont devenus pour la plupart des figures embl?matiques de la musique ha?tienne dont ?meline Michel, Michel Martelly et Fabrice Rouzier. Il a enregistr? les premi?res chansons de nombreux groupes musicaux de la g?n?ration des ann?es 1980 tels que Diakout Mizik, Sweet Micky et Boukman Eksperyans. Cinq gagnants sur dix du concours American Airlines enregistraient leurs morceaux au Studio de Toto Laraque ? Delmas 31, ? la rue Jacques 1er. Fabrice Rouzier et Cl?ment B?lizaire ainsi que d’autres musiciens tr?s connus aujourd’hui faisaient partie des b?n?ficiaires. Tous les jeunes pouvaient enregistrer leur musique gratuitement au studio de Toto Laraque, s’enorgueillit-il.

Ralph Cond? a lui aussi b?n?fici? de la grande g?n?rosit? de Toto Laraque. Son plus grand tube avec son groupe Papash a profit? du flair et de la grande cr?ativit? de Toto. Dans la version initiale de <> qui ?tait enregistr?e au studio de Toto, explique Ralph, le lyrique ?tait : <> Toto a vite compris que cette formule n’allait pas marcher et a plut?t propos? <>. Cette musique allait conna?tre un succ?s retentissant et demeure encore tr?s appr?ci?e de diff?rentes g?n?rations de m?lomanes. Toto a fait plusieurs de ces excellentes contributions ? un grand nombre de hits.

Membre fondateur du Caribbean Sextet

L’une des exp?riences musicales les plus abouties de Toto Laraque a ?t? la cr?ation du groupe Caribbean Sextet, qui s’est form? chez lui, ? l’impasse Laraque, ? Lalue. Ce groupe musical, cr?? en 1978, avait apport? une nouvelle variante beaucoup plus jazzy au compas direct. ? l’?poque, il y avait comme autres membres fondateurs R?ginald Policard (pianiste, compositeur et maestro), Jean-Jean Laraque (batteur), Toto Laraque et feu Yvan Kanski ? la basse. Les autres musiciens ont rejoint le noyau dur apr?s.

L’objectif des membres fondateurs ?tait de former un groupe musical pour pouvoir animer au night-club Ding-?-Ling. Le nom Caribbean Sextet viendra un an apr?s, nous confirme Toto. Il y officiait aussi comme guitariste, auteur et compositeur, aux c?t?s de Jo?l Widmaier, de Gaguy D?pestre et de Boulo Valcourt, de regrett?e m?moire, qui ont int?gr? le groupe par la suite. Toto consid?re d’ailleurs Boulo comme l’un des plus grands compositeurs de la musique ha?tienne autant qu’il ?tait un excellent chanteur et guitariste.

Parmi les plus illustres musiciens avec qui l’artiste a collabor?, on peut citer : Guy Durosier, Webert Sicot, Joe Trouillot, Laureen Klassen, Ansy et Yole D?rose, Lionel Benjamin, Carole Demesmin, Ti Corn et Tanya Saint-Val. Il avait pris part ? toutes les tourn?es de Luck Mervil au Canada, l’a accompagn? dans beaucoup de pays et a jou? sur trois de ses albums. Toto a ouvert les festivit?s comm?morant les 50 ans du Cirque du Soleil avant ?ric Lapointe, une m?ga star qu?b?coise.

Toto a particip? ? la r?alisation de plus de 300 spots publicitaires dont certaines avec le tr?s r?put? animateur Bob Lemoine. Il y en a qui datent de plus de 50 ans et qui continuent d’?tre tourn?es sur la bande FM, se r?jouit-il. Quand il s’est install? ? Montr?al ? partir de l’ann?e 2000, l’artiste a eu l’opportunit? de jouer aux grands festivals de Montr?al et a perform? dans les grandes salles de la m?tropole qu?b?coise. Il a particip? au Festival de jazz de Montr?al plus d’une quinzaine de fois. Il a jou? r?guli?rement pendant treize ans au Casino de Montr?al en parcourant un r?pertoire de plus de 450 musiques ha?tiennes et ?trang?res.

Toto a particip? ? plus d’une centaine d’albums et a produit en solo plus d’une quinzaine dont les huit ?ditions de <>. La majorit? de ses albums solo marchent tr?s bien en Europe (France, Espagne et Italie). C’est cette client?le qu’il a c?toy?e r?guli?rement au Casino de Montr?al et dans les autres festivals ? travers le Canada. Une client?le tr?s exigeante musicalement. D’ailleurs, avoue Toto, la musique ha?tienne est en baisse aujourd’hui parce que la majorit? des consommateurs ha?tiens n’exigent pas la qualit? aux producteurs et aux musiciens. Il a toutefois reconnu qu’il existe d’excellents musiciens dans la g?n?ration actuelle.

Toto a aussi travaill? pendant plus de vingt ans sur les droits d’auteur en Ha?ti avec des amis comme Pierre Rigaud Ch?ry et Ansy Desrose, de regrett?e m?moire. L’initiative, avoue-t-il, a heurt? un mur quelque part, vraisemblablement chez les propri?taires de m?dias. Les droits d’auteur, a-t-il expliqu? ? l’?mission de Ralph Cond?, auraient pu ?viter ? Webert Sicot de mourir dans la pr?carit?. Heureusement, l’inscription de Toto Laraque ? la Soci?t? des auteurs, compositeurs et ?diteurs de musique (Sacem) lui permet d’avoir des revenus sur le nombre d’albums vendus et sur toute autre utilisation commerciale des musiques qu’il a compos?es. Parmi ses tubes les plus rentables, on retrouve : <>, <>, <>, <> et <> (ces deux derniers avec Boulo) pour ne citer que ceux-l?.

Toto est aussi connu comme le compositeur, l’interpr?te et le chanteur des chansons ? connotations grivoises. Il se rappelle que les musiciens ne voulaient m?me pas enregistrer les musiques comme <>, <> et <> sur les albums. Ils voulaient les laisser pour les animations dans les soir?es dansantes. Finalement, le producteur et PDG de Mini Records, Fred Paul, a d?cid? que <> devrait figurer sur l’album. Le succ?s a ?t? retentissant. Et la d?cision a ?t? prise d’ajouter une musique ? double sens comme <> sur chacun des prochains albums.

<>, indique Toto Laraque. <>, a-t-il poursuivi, tout en confirmant la popularit? de <> dans les Antilles. Un franc succ?s qui se refl?te dans la somme que lui rapporte cette chanson en termes de droits d’auteur. Toto est cat?gorique : <>

En ao?t 1998, Toto et son ami Richard Widmaier avaient lanc? le spectacle La Nuit magique de la guitare qui avait r?uni quatorze guitaristes et allait conna?tre un succ?s fulgurant. Mais en dehors de sa formidable carri?re, les gens qui c?toient Toto Laraque gardent de lui l’image de l’ambianceur hors pair et du com?dien qui irradie la joie autour de lui. Il n’a pas besoin d’instrument pour entretenir et animer un public : ses blagues et ses musiques plurivoques, son rire ?clatant ainsi que sa voix puissante font de lui un personnage marquant de la musique ha?tienne.