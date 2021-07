Pour le moment, la Commission pour la recherche d’une solution haïtienne à la crise semble être la structure de la société civile la plus avancée dans sa quête d’alternative à Jovenel Moïse avec une plus large participation. « À partir du consensus trouvé à l’hôtel Montana, nous distribuons actuellement le document aux partis politiques et aux organisations qui ont pris part au débat. Dans ce document figurent les éléments de consensus et l’axe programmatique du gouvernement de tr…