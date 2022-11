Tourner en rond autour d’une crise ? cause de l’attraction du d?sastre

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le gouvernement ha?tien tourne en rond autour des probl?mes du pays. Apr?s avoir demand? des sanctions contre ceux qui emp?chent la d?mocratisation du pays, s?ment ou alimentent les troubles, le premier ministre Ariel Henry ne sait quoi faire de ceux qui sont index?s.

Le gouvernement ha?tien ne sait pas non plus quoi faire avec sa demande d’envoi d’une force sp?cialis?e arm?e. La r?solution en discussion devant le Conseil de s?curit? des Nations Unies a du plomb dans l’aile et les responsables ha?tiens se taisent.

Au Canada aussi les dirigeants tournent en rond autour de la crise ha?tienne et des solutions possibles. Le premier ministre Justin Trudeau encha?ne les r?unions. Les Canadiens red?couvrent la PNH et ses probl?mes. Si eux qui financent, ?quipent, accompagnent l’institution depuis sa naissance ont tant de difficult?s ? se d?cider, le cas doit ?tre encore plus grave qu’on le craint.

Dans la liste des tourneurs en rond, il y a la classe politique. Apr?s les sanctions contre ministres, ?lu et pr?sidents de partis politiques, les porteurs d’accord gardent un silence embarrass?. Que faire de ses alli?s ? Comment laisser tomber un alli? ? Quel sera le co?t d’un appui ? l’infini ? un alli? sanctionn? ? Ces trois questions sont aussi bien pour l’opposition que pour le gouvernement.

Les gangs aussi tracent le m?me cercle depuis des mois. Celui de la violence aveugle et des exactions contre la population. Si les politiciens n’arrivent pas ? dialoguer entre eux, les gangs peinent ? laisser le chemin sanglant du deuil pour passer ? l’autre chose. L’attraction du d?sastre attire les acteurs de la crise ha?tienne comme les lampes attirent les papillons.

Ce samedi, si tout se passe comme pr?vu, le carburant refera son retour dans les stations-service. Cette activit? banale sera un exploit si tout se passe bien.

Les marchandises recommencent ? sortir de douane. De plus en plus d’?coles, dans les petites villes, offrent des cours aux enfants. On circule ? nouveau sur les routes nationales. Tous ces petits pas fragiles sont suspendus aux prochaines d?cisions du gouvernement, des gangs, des hommes politiques et de la communaut? internationale.

La situation est fragile et si tous les acteurs continuent de tourner en rond autour de la vraie crise on reviendra tr?s vite aux blocages et ? la violence.