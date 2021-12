Tous derriere #fredaoscars2022

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Apres l’euphorie de la qualification pour les Oscars 2022 l’equipe de <> reve d’une nomination, et pourquoi pas, d’une des statuettes. Mais avant, il faudra trimer et mettre au point cette campagne de communication qui precede le scrutin.

<>, lache Gessica Geneus, la realisatrice. <>, explique celle qui a remis Haiti et son cinema sur la carte internationale.

En effet, il faut une bonne campagne en prevision des selections. Et les grands studios mobilisent un pactole pour promouvoir leurs productions et attirer l’attention des membres de l’academie des Oscars. Les equipes de communication, de marketing et de lobbying mettent en branle une strategie bien ficelee pour presenter leurs films dans les grands rendez-vous du septieme art, festivals de fin d’annee, cocktails, dejeuners, projections privees, entrevues dans les medias, etc. Les enjeux sont de taille. Les Oscars sont quand meme l’une des plus importantes et prestigieuses distinctions de l’industrie du cinema mondial.

Pour notre <>, qui est a sa grande premiere a la 74e edition du Festival de Cannes, le chemin est donc bien long. Et tandis que l’equipe est a fond dans les preparatifs, vous pouvez comme Francis Ford Coppola qui a accorde un soutien public au film de Gessica Geneus, donner un petit coup de pouce pour faire avancer les choses. <>, revele la realisatrice. Alors tous derriere Freda ? Pourquoi pas ? #fredaoscars2022