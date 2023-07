Tous les 849 centres d’examen de la 9e A.F ont fonctionné sur tout le territoire national, selon Nesmy Manigat

​

Le ministre Nesmy Manigat satisfait du déroulement de la première journée des examens officiels de la 9e A.F.

À travers une publication sur son compte Twitter, le ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmy Manigat, a dressé un bilan positif sur le déroulement de la première journée des examens officiels de la neuvième année fondamentale qui s’est tenue ce lundi 17 juillet 2023.

Pour cette première journée, tous les 849 centres d’examen de la 9e année ont fonctionné dans les 10 départements du pays, sans exception, a fait savoir le numéro du MENFP.

Les élèves ont subi les épreuves de Communication française et de Sciences expérimentales ce lundi et ils composeront en Communication créole, sciences sociales et Anglais le 18 juillet. Lors de la dernière journée, soit le 19 juillet, les élèves subiront les épreuves de mathématiques et d’espagnol.

Dans cette publication, Nesmy Manigat en a profité pour adresser des remerciements à tous les personnels du MENFP et à toutes les autres institutions, en particulier la Police Nationale d’Haïti (PNH).

Pour rappel, 192 882 élèves prennent part aux examens officiels de la 9e A.F du 17 au 19 juillet 2023, selon les informations communiquées par le ministre Nesmy Manigat.

